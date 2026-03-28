Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът

Времето през уикенда: Студ, сняг, дъжд и гръмотевици

Силен снеговалеж затрудни вчера движението през прохода Петрохан, като временно бяха въведени ограничения за преминаване. Днес обстановката остава усложнена, въпреки че пътят е проходим при зимни условия.

Към момента в района работят пет снегопочистващи машини, които извършват почистване и опесъчаване на пътната настилка. Въпреки усилията, трасето все още е покрито със сняг, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите, предава NOVA.

Температурите във високите части на прохода са около минус 1 градус, а гъста мъгла допълнително намалява видимостта и създава предпоставки за опасни ситуации на пътя. Водачите се съветват да се движат с ниска скорост и с автомобили, оборудвани за зимни условия.

Ограничението за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона остава в сила, за да се предотвратят инциденти и затруднения в почистването на пътя.

Проходът Петрохан е един от важните планински маршрути в Северозападна България, свързващ областите Монтана и София, и често през зимния сезон е сред най-засегнатите от тежки метеорологични условия.

петрохан сняг зимни условия
Сняг скова

