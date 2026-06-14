Името на Доналд Тръмп бе премахнато е фасадата на „Кенеди център“ след съдебно решение

И мето на президента на САЩ Доналд Тръмп бе заличено от фасадата на престижния център за изкуство и култура "Кенеди" в столицата Вашингтон в съответствие със съдебно решение, предаде Асошиейтед прес.

Ремонтните дейности започнаха, след като федерален съдия отхвърли молба, подадена в последния момент от управителния съвет на центъра, контролиран от Тръмп и негови приближени, отбелязва Франс прес.

На 29 май съдия Кристофър Купър нареди на управителния съвет на "Кенеди" да премахне, в срок от две седмици, "всякаква препратка към президента Тръмп или друго лице, което не е президентът (Джон) Кенеди", от фасадата на сградата, интернет страницата на центъра или всякаква друга търговска марка.

Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

"Законът, с който е създаден центърът "Кенеди", изрично предвижда той да бъде наименуван в чест на президента Кенеди и не може да носи друго официално име без разрешението на Конгреса", аргументира се Купър.

Центърът "Кенеди" премахна още вчера името на Тръмп от страницата си в интернет.

Президентът на САЩ реагира на решението, като обяви, че ще "започне работа с Конгреса", за да му бъде прехвърлен контролът върху центъра.

Премахнаха името на Тръмп от прочутия "Кенеди център" във Вашингтон

Съдия Купър също така отмени до второ нареждане решението центърът да бъде затворен за срок от две години за извършването на ремонт. Той обоснова хода си с мотива, че управителният съвет на центъра "не е изпълнил задължението си за предпазливост", като не е взел предвид възможните отрицателни последици от затварянето на учреждението.

Още в петък вечерта пред "Кенеди" се събраха много граждани, които приветстваха монтирането на скелето пред фасадата, а хиляди хора следяха ремонтните дейности онлайн.

Операцията бе забавена заради бури, които биха представлявали "опасност за сигурността на работниците", казаха от центъра.