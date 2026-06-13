Прилошаване зад волана доведе до фатален челен сблъсък и жертва край Гоце Делчев

Т ежка катастрофа отне живота на 57-годишен мъж в следобедните часове на днешния ден. От Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Благоевград съобщиха, че сигналът за инцидента, станал на пътя между Гоце Делчев и село Долно Дряново, е подаден около 18:10 часа.

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Банско - Гоце Делчев

По първоначални данни на разследващите, на 57-годишния водач на лек автомобил „Опел“ му е прилошало зад волана. Внезапният здравословен проблем е станал причина той да загуби пълен контрол над превозното средство. Автомобилът е навлязъл внезапно в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в движещ се срещу него лек автомобил „Ситроен“.

Пристигналите на място екипи на Спешна помощ само са констатирали смъртта на 57-годишния шофьор. Към момента не се съобщава за тежко пострадали пътници от другата кола.

Шофьор на лек автомобил загина край Благоевград

Движението в участъка на катастрофата остава затруднено. На място има патрули на „Пътна полиция“, които извършват оглед и регулират преминаващия трафик.

Това е поредният тежък инцидент в Благоевградска област за деня, след като по-рано днес заради друга катастрофа се наложи временно ограничаване на движението по натоварения път между Симитли и Разлог.