14 юни: Кръв и корона в полите на Рила

В дългата, изпълнена с драматични обрати история на Първото българско царство има дати, които тежат на съвестта на нацията със зловеща, почти библейска сила. Те не са свързани с грандиозни победи на бойното поле срещу вечния враг в Константинопол, а с тихи, раздиращи душата семейни трагедии.

Една такава дата е 14 юни 987 г. В Разметаница, китна местност в подножието на Рила планина, един български владетел е изправен пред най-страшния избор в живота си – да пощади собствената си кръв или да спаси оцеляването на държавата.

На този ден, по нареждане на комитопула Самуил, е екзекутиран по-големият му брат Арон, заедно с цялото му семейство. Пролята е братска кръв в името на една върховна цел: спасението на България от византийския хомот.

Братята, които вдигнаха империята на крак

За да разберем дълбочината на тази трагедия, трябва да се върнем десетилетие назад, когато България преживява най-тежката си криза. Източната част на царството, заедно със столицата Преслав, е окупирана от Йоан Цимисхий, а законните владетели Борис II и Роман са отведени в плен. В този критичен миг съдбата на българския род пада върху раменете на четиримата синове на Никола, управителя на Средец – Давид, Моисей, Арон и Самуил, останали в историята като Комитопулите.

С желязна воля и невероятна координация те разделят управлението на свободните западни земи и започват епична борба за възстановяване на държавата. Съдбата обаче е жестока към тях. Най-възрастният, Давид, е убит от скитащи власи край Преспа, а Моисей пада, поразен от камък, при обсадата на Сяр. Така начело на държавния кораб остават само двама – Арон, който поема управлението на стратегическия Средец, и най-младият, пламенният Самуил, който води армиите в непрестанни походи на юг.

Разколът в Разметаница и сянката на Василий II

Успехите на Комитопулите влудяват новия византийски император Василий II. Младият и амбициозен василевс разбира, че не може да сломи българите с открита война – горчива истина, която той изпитва лично на гърба си през 986 г., когато Самуил буквално унищожава византийската армия в битката при Прохода на Траянови врата. Затова Константинопол прибягва до старото си, изпитано с векове оръжие: дипломатическото коварство и разпалването на вътрешни вражди.

Византийските хронисти, сред които е и педантичният Йоан Скилица, разкриват, че Арон винаги е притежавал по-умерен, склонен към компромиси характер. Той е по-склонен на мир с империята, вероятно уморен от десетилетните кървави войни.

Василий II усеща тази пукнатина и започва тайна кореспонденция с него, предлагайки му мир, признаване на властта и дори династичен брак с императорската сестра. Въпреки че първият опит за измама се проваля, когато византийците изпращат фалшива булка вместо принцесата Анна, семето на съмнението вече е посято.

Самуил научава, че по-големият му брат преговаря зад гърба му за сепаративен мир, който би разцепил крехкото единство на българските земи в момент, в който държавата се бори на живот и смърт.

Екзекуцията и спасението на едно момче

За Самуил, за когото свободата на България е над всичко, това не е просто политическо разногласие – това е държавна измяна от най-висок ранг. Когато доказателствата за сътрудничеството на Арон с ромеите стават неоспорими, най-младият от комитопулите взема най-тежкото и зловещо решение в живота си.

На 14 юни 987 г. войските на Самуил обграждат резиденцията на Арон в Разметаница. По негово изрично нареждане Арон е убит, а заедно с него, за да се изкорени всяка възможност за бъдещо отмъщение или легитимни претенции към властта, е екзекутиран и целият му род.

В този миг на абсолютна безмилостност се ражда един от най-великите жестове на милосърдие в средновековната ни история. Когато палачите вдигат мечовете над децата на Арон, най-големият син на Самуил – Гаврил Радомир, се хвърля пред баща си и със сълзи на очи измолва живота на своя братовчед Иван Владислав. Самуил отстъпва пред молбите на сина си и пощадява момчето, без да подозира, че този жест ще предначертае трагичния залез на неговата династия три десетилетия по-късно.

Кървавата драма от 14 юни 987 г. циментира едноличната власт на Самуил и осигурява монолитното единство на държавата в най-критичните години на византийската офанзива. Самуил поема кръста на братоубийството, за да може България да живее още тридесет години като свободна и горда държава.

Фабриката за смърт, която отвори вратите на ада

На 14 юни 1940 г. в окупираната от нацистите Полша, край малкото градче Освиенцим, тихо и без фанфари отваря врати концлагерът Аушвиц. На този ден там пристига първият транспорт – 728 полски политически затворници и военнопленници, натоварени от затвора в Тарнов.

Никой от тях, нито дори самите есесовски пазачи, тогава не подозира, че това място ще се разрасне в най-мащабната, методична и зловеща индустриална фабрика за масово изтребление в човешката история, в чиито стени ще изтлеят над един милион човешки живота.

Първият транспорт и превръщането на казармите в затвор

Първоначално Аушвиц I не е замислен като център за масово обгазяване. Нацистите просто преустройват изоставени австрийски и по-късно полски военни казарми, за да се справят с препълнените затвори в окупирана Полша.

Първите затворници – млади мъже, студенти, войници и дейци на полската съпротива – са вкарани зад бодливата тел, за да положат основите на собствения си затвор. Още в първите месеци обаче комендантът Рудолф Хьос започва да експериментира с методи за пречупване на човешкия дух, превръщайки принудителния труд в средство за бавна, мъчителна екзекуция.

Над входа на лагера е монтиран циничният надпис „Arbeit macht frei“ („Трудът ще те направи свободен“). Под този девиз затворниците са подложени на глад, брутални побои и медицински експерименти. Много скоро нацисткото ръководство в Берлин осъзнава, че географското положение на Освиенцим – важен железопътен възел в сърцето на Европа – го прави перфектната локация за нещо много по-мащабно и чудовищно.

Архипелагът на ужаса: Разрастването на Аушвиц-Биркенау

През 1941 и 1942 г. лагерът претърпява радикално и зловещо разширение. Построен е огромният спомагателен лагер Аушвиц II (Биркенау), последван от Аушвиц III (Моновиц) и десетки по-малки подлагери. Именно в Биркенау нацистите изграждат железопътната линия, която влиза директно в лагера, и издигат огромните крематориуми и газови камери.

Тогава се променя и профилът на жертвите. Аушвиц престава да бъде просто затвор за полската опозиция. Влаковите композиции от всички краища на окупирана Европа започват да докарват милиони хора, класифицирани от расовата теория на Третия райх като „недочовеци“ (Untermensch).

На прословутата рампа в Биркенау лекари от СС, сред които и зловещият д-р Йозеф Менгеле, извършват т.нар. „селекция“ само с едно движение на пръста. Старите, болните, жените и децата са изпращани директно към газовите камери под предлог, че отиват на „дезинфекция и душ“. Здравите са превръщани в роби, чийто среден жизнен предел в лагера рядко надхвърля няколко месеца.

Конвейерът, който не подбираше етнос и вяра

Аушвиц се превръща в интернационално гробище, в което идеологията на нацизма смила всякакви човешки съдби. Най-голямата група от жертви са европейските евреи – над 960 000 души, изличени в рамките на т.нар. „Окончателно решение на еврейския въпрос“.

До тях обаче в калта и пепелта умират десетки хиляди полски католици, отказали да се преклонят пред свастиката, над 21 000 роми и синти, брутално ликвидирани в т.нар. „цигански лагер“, както и около 15 000 съветски военнопленници, подложени на нечовешки глад и първите експерименти с отровния газ „Циклон Б“.

Това не е просто място на военна жестокост, а хладнокръвен бизнес модел. Дрехите, куфарите, очилата, протезите и дори косите на убитите са надлежно сортирани, описвани и изпращани обратно в Германия за нуждите на икономиката на Рейха. Златото от зъбните коронки на труповете се претопява в кюлчета. Човешкото същество е сведено до суровина.

Наследството на пепелта

Когато през януари 1945 г. Червената армия наближава лагера, нацистите бързат да взривят газовите камери и крематориумите, опитвайки се да заличат следите от престъпленията си. Те повеждат оцелелите в т.нар. „походи на смъртта“, оставяйки зад гърба си само няколко хиляди живи скелети. Но пепелта от над 1.1 милиона изгорени тела, разпръсната в околните езера и полета, няма как да бъде скрита.

Родени:

1811 г. – родена е Хариет Бичър Стоу, американска писателка

1864 г. – роден е Алоис Алцхаймер, германски лекар

1928 г. – роден е Че Гевара, революционер от аржентински произход

1933 г. – роден е Светлин Русев, български художник, академик

1946 г. – роден е Доналд Тръмп, американски предприемач и президент на САЩ

1966 г. – роден е Матю Фокс, американски актьор и бивш модел

Починали: