Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Ралица Асенова – майката на Николай Златков, в четвъртък разкри детайли от експертизите и факти от делото за шесторното убийство в случая „Петрохан-Околчица“. „Аз лично се свързах с няколко патолози с молба да дойдат и да извършат оглед, да застанат с името си зад това, което ще установят. Нито един не се съгласи“, казва тя

20 март 2026, 08:59
Р алица Асенова – майката на Николай Златков, в четвъртък разкри детайли от експертизите и факти от делото за шесторното убийство в случая „Петрохан-Околчица“. В съобщение до медиите тя акцентира върху това как и при какви условия са съхранявани телата на загиналите и в какво състояние са – информация, която се съдържат в кореспонденция със съдебен лекар във Враца. 

„Документът беше изпратен до майката на Ивайло Калушев. Той е получен при разследващия орган от съдебния лекар, извършил аутопсиите на нашите близки, загиналите при Околчица. Посочва се, че условията не позволяват съхранение на телата за повече от 10 дни, защото агрегатите не работят добре и температурата достига до 7 градуса. При тези условия телата трябва да бъдат взети от там“, заяви Асенова в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

Тя подчерта, че телата на жертвите са престояли в „Съдебна медицина“ повече от месец. „Категорично не са били там 10 дни. Вчера бяха взети – поне за едно знам със сигурност. Знаем кога са били намерени на Околчица и колко време са престояли там. Най-вероятно не са били през цялото време при тези условия. Аз лично тълкувам това и като натиск към нас да си ги вземем, защото имаме постановление за това. Но ние отказвахме, тъй като настоявахме за повторна експертиза“, заяви почерненият родител. И допълни, че само един лекар е правил медицинските експертизи.

Асенова очерта и основните несъответствия и противоречия, които според нея се съдържат в заключенията на експертите. „В главата на сина ми са открити два проектила. В съдебномедицинската експертиза изобщо не става ясно дали това означава две огнестрелни рани, или един куршум, който се е разпаднал на два фрагмента“, обясни тя.

И беше категорична, че само заради това ѝ се дължи разяснение и ако не е удовлетворена, настоява да ѝ бъде дадено правото да поиска повторна експертиза.

„В експертизата е записано, че има охлузвания по подбедриците. Аз ги видях и дори съм ги снимала. Това не са просто охлузвания, а сериозни рани. Едната е много голяма и без кожа. Изглежда сякаш е имало нагряване върху този участък от крака на сина ми. Не искам да спекулирам дали е имало насилие или неправилно съхранение, а искам отговори“, изтъкна Асенова. 

На въпрос питала ли е дали жертвите на Околчица са били държани в плен без храна и вода в периода от 1 до 6 февруари, Асенова заяви: „Не съм попитала. Просто го коментирам, защото всички знаем за търсените семенни течности. Но има един шокиращ факт – в нито една аутопсия  няма данни за съдържанието на стомасите на тримата от Околчица. Особено на фона на това, че при предходни брифинги ни убеждаваха за „празните стомаси“ на хората от Петрохан – като едва ли не доказателство, че са планирали самоубийство. Къде е логиката да не се изследва тогава съдържанието на стомасите на хората от Околчица?“. 

По думите на Асенова в смъртния акт на Ивайло Калушев датата на смъртта му е посочена като 7 февруари. „Толкова са много абсурдите и несъответствията. В експертизите пише приблизително 5-6 февруари, а в смъртния акт – 7 февруари. Това го научих вчера от майката“, подчерта тя. 

„Не искам да спекулирам. Аз излизам често в ефир, за да задавам въпроси, но не получавам отговори. Би трябвало разследващите да ги дават. Подадохме искане в прокуратурата за повторна съдебномедицинска експертиза, подписано от близките на загиналите. Засега нямаме отговор. Телата вече бяха взети. Аз лично се свързах с няколко патолози с молба да дойдат и да извършат оглед, да застанат с името си зад това, което ще установят. Нито един не се съгласи, въпреки че проявиха разбиране“, заяви Асенова. 

Тя беше категорична, че нито един от близките или приятелите на загиналите не вярва в тази версия – убийства, самоубийства и така нататък. „Това е абсолютен фарс“, изтъкна тя. 

Асенова заяви, че няма връзка с Деян Илиев – човекът, който откри телата в хижа „Петрохан“. „Нямам контакт с него. Вярвам и се надявам, че е успял да се измъкне и е добре“, изрази надежда тя. 

Тя изтъкна и друго несъответствие в експертизата – Ивайло Калушев е десничар, а описанието на нараняването не съответства логично на това. Освен това, откритият фенобарбитал в тялото му не е изследван количествено. „За мен това е абсурд. Защото малки дози се използват дори при алергии. Различните количества имат различно действие. Месец и половина телата са стояли там. Изследвано ли е количеството всъщност?“, попита тя. 

Майката на Николай Златков направи и обръщение с молба към властите. „Тази седмица възнамерявам да отида до прохода Петрохан с камион и с кран и да поставя паметна плоча на сина ми и на останалите загинали. Тъй като проходът е блокиран и не се допуска достъп дори до чешмата, моля да не бъда спирана, когато отида, за да поставя плочата.

Смятам, че това се дължи на мен и на всички близки, след като не ни беше дадена възможност да скърбим нормално и поне да можем да почетем паметта им. Ако не бъда допусната, заявявам, че ще поставя паметната плоча пред самата патрулка. И ще чакам стопяването на снега и махането на патрулката, за да поставя паметната плоча на сина си и на другите си близки до чешмата“. 

Източник: Nova.bg    
Ралица Асенова Дело Петрохан-Околчица Съхранение на тела Съдебномедицински експертизи Несъответствия Повторна експертиза Официална версия Разследване Паметна плоча Противоречия в разследването
Последвайте ни
Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Нова ескалация: Дронове удариха голяма петролна рафинерия в Кувейт

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Огромен пожар в Хасково, изпепелени са 50 коли в автоморга

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Последни новини

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Свят Преди 13 минути

Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Медицински пробив: Учени откриха, че човешкото сърце може да се „самовъзкресява“ след инфаркт

Любопитно Преди 26 минути

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Любопитно Преди 1 час

Вярващите се събират в джамиите или на открити пространства, за да отправят молитви за здраве, мир и благоденствие

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Свят Преди 1 час

„Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото“, заяви Урсула фон дер Лайен

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Затворени и изгорени живи: Почитаме преподобните отци, избити в манастира "Свети Сава"

Любопитно Преди 2 часа

От седми век околностите на Йерусалим непрестанно били подлагани на нападения от сарацините

<p>&quot;Европа няма да позволи да бъде изнудвана&quot;</p>

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана": Брюксел настоява за деескалация и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Европейският съвет излезе със съвместен призив за стабилизиране на енергийните доставки

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

Пролетното равноденствие: Когато денят прегръща нощта и легендите оживяват

България Преди 2 часа

Това е мистичен миг на абсолютен баланс, в който Слънцето пресича небесния екватор, изравнявайки часовете на мрак и светлина по цялата планета. Човечеството винаги е гледало на този ден с благоговение, кодирайки го в своята архитектура и традиции

,

Светът трябваше да свърши 5 пъти: Невероятните истории на хората, които спасиха човечеството, нарушавайки заповеди

Любопитно Преди 3 часа

Тези случаи подчертават влиянието на индивидуалните решения върху историята

Великденският „джакпот“ през април 2026: Как да си осигурим 10 дни почивка само с 4 дни отпуск

Великденският „джакпот“ през април 2026: Как да си осигурим 10 дни почивка само с 4 дни отпуск

Любопитно Преди 3 часа

Формулата 4=10: Как да превърнем няколко дни отпуск в десетдневна пролетна ваканция

Тихата революция на 20 март – урок по достойнство и единство

Тихата революция на 20 март – урок по достойнство и единство

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Американски F-35 извърши аварийно кацане след предполагаем ирански огън

Свят Преди 11 часа

Инцидентът се разследва

Нетаняху: Иранският шантаж с блокирането на Ормузкия проток няма да проработи

Нетаняху: Иранският шантаж с блокирането на Ормузкия проток няма да проработи

Свят Преди 11 часа

Иран вече не разполага с капацитета да произвежда балистични ракети, заяви Нетаняху

Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

Експлозия в черногорска космическа лаборатория, ампутираха пръсти на стажант

Свят Преди 11 часа

Организацията призовава обществеността за търпение, докато продължава разследването

Тръмп шокира Такаичи с препратка към Пърл Харбър по време на среща в Белия дом

Тръмп шокира Такаичи с препратка към Пърл Харбър по време на среща в Белия дом

Свят Преди 11 часа

"Вярвате в изненадите много повече, отколкото ние", каза американският президент.

Зеленски: Украински преговарящи заминаха за САЩ

Зеленски: Украински преговарящи заминаха за САЩ

Свят Преди 12 часа

Имаше пауза в преговорите, време е да я прекратим, каза Зеленски

Чък Норис е приет по спешност в болница

Чък Норис е приет по спешност в болница в Хаваи

Свят Преди 13 часа

86-годишният актьор се намирал на остров Кауаи, когато се случил инцидентът

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Скарлет Йохансон стана полицай в новия „Екзорсист“! Холивуд готви хит

Edna.bg

Как да презаредиш батериите в края на работната седмица

Edna.bg

НА ЖИВО: Започва Конгресът на БФC

Gong.bg

Богатство!

Gong.bg

„Не ме спирайте“: Майката на Николай Златков иска да постави паметна плоча на прохода Петрохан

Nova.bg

Изборни нарушения и съмнения за манипулации: Примерите от последните години

Nova.bg