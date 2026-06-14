Френски шик в кухнята: Торта „Куршевел“ с палачинки, маскарпоне и малини

„Куршевел“ е от онези торти, които пленяват с външния си вид от пръв поглед, но всъщност са изненадващо лесни за приготвяне. Тази ефектна рецепта не изисква печене на блатове – вместо това се използват класически бишкоти, напоени в ароматен домашен малинов сос, „опаковани“ в нежни, тънки палачинки.

Необходими съставки:

За палачинките:

375 мл пълномаслено мляко

3 големи яйца

190 г бяло брашно

40 г захар

40 г разтопено масло

1 щипка сол

За малиновия сос (сироп):

125 г малини

150 г захар

200 мл вода

За крема и пълнежа:

16 бр. бишкоти

250 г сирене Маскарпоне

500 мл течна сметана за разбиване (над 30% масленост)

60 г пудра захар

1 ч.л. екстракт от ванилия

200 г пресни ягоди (ситно нарязани)

125 г пресни малини

За декорация и блясък:

2 с.л. конфитюр от кайсии (плюс 1 ч.л. вода)

Бита сметана и пресни малини за гарниране

Пудра захар за поръсване

Източник: iStock/Getty Images

Начин на приготвяне:

Палачинките

В дълбока купа разбийте млякото, брашното, яйцата, захарта и щипката сол, докато получите напълно гладка смес без бучки. Накрая добавете разтопеното масло. Оставете тестото да си попочине за около 30 минути. Загрейте леко намаслен тиган и изпечете 5 тънки, ефирни палачинки. Оставете ги да се охладят напълно.

Малиновият сос

В малка тенджерка сложете захарта, водата и 125 г малини. Варете на среден огън за около 10 минути, като разбърквате периодично, за да се разпаднат плодовете. Прецедете соса през фина цедка, за да отстраните семките, и го оставете да изстине.

Кадифеният крем

В голяма купа разбийте студената течна сметана заедно с маскарпонето, пудрата захар и ванилията. Разбивайте с миксер, докато получите твърд, но пухкав и ефирен крем.

Сглобяване на тортата

Вземете откопчаваща се форма за торта с диаметър 20 см. Покрийте дъното и стените ѝ с палачинките така, че част от тях да излизат и да висят извън ръба на формата. На дъното поставете една допълнителна подрязана палачинка, за да запечатате добре евентуалните празнини.

Намажете дъното с тънък слой от крема с маскарпоне.

Потопете бишкотите за кратко в охладения малинов сос и ги подредете плътно върху крема.

Поръсете обилно с част от нарязаните ягоди.

Повторете същите слоеве (крем, сиропирани бишкоти, плодове) още два пъти, докато продуктите свършат.

Завършек и охлаждане

Най-отгоре поставете последната подрязана палачинка и внимателно прегънете стърчащите краища на долните палачинки навътре, така че напълно да „затворите“ тортата. Покрийте формата със свежо фолио и я приберете в хладилника за поне 6 часа (най-добре за една нощ), за да омекнат бишкотите и да стегне кремът.

Декорация