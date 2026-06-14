Френски шик в кухнята: Торта „Куршевел“ с палачинки, маскарпоне и малини

„Куршевел“ е от онези торти, които пленяват с външния си вид от пръв поглед, но всъщност са изненадващо лесни за приготвяне. Тази ефектна рецепта не изисква печене на блатове – вместо това се използват класически бишкоти, напоени в ароматен домашен малинов сос, „опаковани“ в нежни, тънки палачинки.
Необходими съставки:
За палачинките:
- 375 мл пълномаслено мляко
- 3 големи яйца
- 190 г бяло брашно
- 40 г захар
- 40 г разтопено масло
- 1 щипка сол
За малиновия сос (сироп):
- 125 г малини
- 150 г захар
- 200 мл вода
За крема и пълнежа:
- 16 бр. бишкоти
- 250 г сирене Маскарпоне
- 500 мл течна сметана за разбиване (над 30% масленост)
- 60 г пудра захар
- 1 ч.л. екстракт от ванилия
- 200 г пресни ягоди (ситно нарязани)
- 125 г пресни малини
За декорация и блясък:
- 2 с.л. конфитюр от кайсии (плюс 1 ч.л. вода)
- Бита сметана и пресни малини за гарниране
- Пудра захар за поръсване
Начин на приготвяне:
Палачинките
- В дълбока купа разбийте млякото, брашното, яйцата, захарта и щипката сол, докато получите напълно гладка смес без бучки. Накрая добавете разтопеното масло. Оставете тестото да си попочине за около 30 минути. Загрейте леко намаслен тиган и изпечете 5 тънки, ефирни палачинки. Оставете ги да се охладят напълно.
Малиновият сос
- В малка тенджерка сложете захарта, водата и 125 г малини. Варете на среден огън за около 10 минути, като разбърквате периодично, за да се разпаднат плодовете. Прецедете соса през фина цедка, за да отстраните семките, и го оставете да изстине.
Кадифеният крем
- В голяма купа разбийте студената течна сметана заедно с маскарпонето, пудрата захар и ванилията. Разбивайте с миксер, докато получите твърд, но пухкав и ефирен крем.
Сглобяване на тортата
- Вземете откопчаваща се форма за торта с диаметър 20 см. Покрийте дъното и стените ѝ с палачинките така, че част от тях да излизат и да висят извън ръба на формата. На дъното поставете една допълнителна подрязана палачинка, за да запечатате добре евентуалните празнини.
- Намажете дъното с тънък слой от крема с маскарпоне.
- Потопете бишкотите за кратко в охладения малинов сос и ги подредете плътно върху крема.
- Поръсете обилно с част от нарязаните ягоди.
- Повторете същите слоеве (крем, сиропирани бишкоти, плодове) още два пъти, докато продуктите свършат.
Завършек и охлаждане
- Най-отгоре поставете последната подрязана палачинка и внимателно прегънете стърчащите краища на долните палачинки навътре, така че напълно да „затворите“ тортата. Покрийте формата със свежо фолио и я приберете в хладилника за поне 6 часа (най-добре за една нощ), за да омекнат бишкотите и да стегне кремът.
Декорация
- Внимателно освободете тортата от формата и я обърнете върху плоска чиния за сервиране. Загрейте кайсиевия конфитюр с една чаена лъжичка вода и с помощта на готварска четка намажете повърхността на палачинките – това ще им придаде зашеметяващ сладък блясък.
- Гарнирайте с розички от бита сметана, пресни малини и леко поръсете с пудра захар за разкош. Добър апетит!