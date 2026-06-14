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Френски шик в кухнята: Торта „Куршевел“ с палачинки, маскарпоне и малини

Вдъхновена от изисканите френски сладкиши, тази ефектна торта съчетава нежни палачинки, ефирен крем с маскарпоне и свеж вкус на малини и ягоди. Приготвя се изключително лесно, без да се налага да включвате фурната в горещите летни дни

14 юни 2026, 07:02
Френски шик в кухнята: Торта „Куршевел“ с палачинки, маскарпоне и малини
Източник: iStock/Getty Images

„Куршевел“ е от онези торти, които пленяват с външния си вид от пръв поглед, но всъщност са изненадващо лесни за приготвяне. Тази ефектна рецепта не изисква печене на блатове – вместо това се използват класически бишкоти, напоени в ароматен домашен малинов сос, „опаковани“ в нежни, тънки палачинки.

Необходими съставки:

За палачинките:

  • 375 мл пълномаслено мляко
  • 3 големи яйца
  • 190 г бяло брашно
  • 40 г захар
  • 40 г разтопено масло
  • 1 щипка сол

За малиновия сос (сироп):

  • 125 г малини
  • 150 г захар
  • 200 мл вода

За крема и пълнежа:

  • 16 бр. бишкоти
  • 250 г сирене Маскарпоне
  • 500 мл течна сметана за разбиване (над 30% масленост)
  • 60 г пудра захар
  • 1 ч.л. екстракт от ванилия
  • 200 г пресни ягоди (ситно нарязани)
  • 125 г пресни малини

За декорация и блясък:

  • 2 с.л. конфитюр от кайсии (плюс 1 ч.л. вода)
  • Бита сметана и пресни малини за гарниране
  • Пудра захар за поръсване
Източник: iStock/Getty Images

Начин на приготвяне:

Палачинките

  • В дълбока купа разбийте млякото, брашното, яйцата, захарта и щипката сол, докато получите напълно гладка смес без бучки. Накрая добавете разтопеното масло. Оставете тестото да си попочине за около 30 минути. Загрейте леко намаслен тиган и изпечете 5 тънки, ефирни палачинки. Оставете ги да се охладят напълно.

Малиновият сос

  • В малка тенджерка сложете захарта, водата и 125 г малини. Варете на среден огън за около 10 минути, като разбърквате периодично, за да се разпаднат плодовете. Прецедете соса през фина цедка, за да отстраните семките, и го оставете да изстине.

Кадифеният крем

  • В голяма купа разбийте студената течна сметана заедно с маскарпонето, пудрата захар и ванилията. Разбивайте с миксер, докато получите твърд, но пухкав и ефирен крем.

Сглобяване на тортата

  • Вземете откопчаваща се форма за торта с диаметър 20 см. Покрийте дъното и стените ѝ с палачинките така, че част от тях да излизат и да висят извън ръба на формата. На дъното поставете една допълнителна подрязана палачинка, за да запечатате добре евентуалните празнини.
  • Намажете дъното с тънък слой от крема с маскарпоне.
  • Потопете бишкотите за кратко в охладения малинов сос и ги подредете плътно върху крема.
  • Поръсете обилно с част от нарязаните ягоди.
  • Повторете същите слоеве (крем, сиропирани бишкоти, плодове) още два пъти, докато продуктите свършат.

Завършек и охлаждане

  • Най-отгоре поставете последната подрязана палачинка и внимателно прегънете стърчащите краища на долните палачинки навътре, така че напълно да „затворите“ тортата. Покрийте формата със свежо фолио и я приберете в хладилника за поне 6 часа (най-добре за една нощ), за да омекнат бишкотите и да стегне кремът.

Декорация

  • Внимателно освободете тортата от формата и я обърнете върху плоска чиния за сервиране. Загрейте кайсиевия конфитюр с една чаена лъжичка вода и с помощта на готварска четка намажете повърхността на палачинките – това ще им придаде зашеметяващ сладък блясък.
  • Гарнирайте с розички от бита сметана, пресни малини и леко поръсете с пудра захар за разкош. Добър апетит!
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