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Тръмп обяви подписване на мир с Иран утре, Техеран отрича

Пакистан потвърди електронно споразумение в неделя, но иранските дипломати призовават за предпазливост

13 юни 2026, 20:50
Тръмп обяви подписване на мир с Иран утре, Техеран отрича
Източник: Getty Images

В ашингтон и Техеран се изправиха пред нов задочен сблъсък, този път за точния час на дългоочакваното примирие. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Исламабад, който действа като ключов посредник в преговорите, обявиха, че предварителното споразумение за слагане на край на войната в Близкия изток ще бъде подписано официално утре. Иран обаче веднага контрира и отрече възможността събитията да се развият толкова бързо, предава Ройтерс.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф потвърди, че двете страни вече са се споразумели за общата рамка на мирното споразумение. Според него Исламабад вече се подготвя технически за електронно подписване на документа утре, което ще отвори пътя за детайлни преговори на експертно ниво през следващата седмица.

Доналд Тръмп също използва социалните мрежи, за да обяви голямата новина. Той беше категоричен, че подписването е насрочено за утре и подчерта огромния икономически ефект от дипломатическия пробив:

„Ормузкият проток, жизненоважна артерия за световните доставки на петрол, която Иран блокира, ще бъде незабавно отворен за всички след подписването“, обяви американският държавен глава.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи обаче реагира хладно на изявленията от Вашингтон и Исламабад, като предупреди да не се бърза с фиксирането на срокове.

„Ще трябва да изчакаме и да видим точната дата на подписването на меморандума за разбирателство, макар че това няма да бъде утре“, заяви Багаи, цитиран от иранските държавни медии. Той все пак остави вратата отворена, като добави, че събитието може да се случи в следващите дни, но призова за предпазливост заради „колебанията на другата страна“.

Това не е първият случай, в който Вашингтон и Техеран изглеждат на крачка от споразумение. Войната, която разтърси глобалните пазари, избухна на 28 февруари, след като САЩ и Израел нанесоха масирани съвместни удари срещу цели на територията на Иран. Оттогава блокадата на Ормузкия проток държи под постоянен натиск световната търговия и цените на горивата.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
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