Тръмп подготвя ключови разговори за Иран по време на срещата на върха на Г-7

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп планира да обсъди на срещата на върха на Г-7 другата седмица следващите стъпки по отношение на Иран и по-конкретно разминирането на Ормузкия проток, казаха представители на неговата администрация, цитирани от ДПА.
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По-рано вчера Тръмп обяви, че споразумение за слагане на край на войната ще бъде подписано още днес, но Иран изрази съмнение.
Trump to meet Middle East leaders, attend Ukraine session at G-7, say US officials https://t.co/IuodVugSyG— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) June 13, 2026
Срещата на върха на Г-7 ще се състои във френския курорт Евиан, на брега на Женевското езеро, от утре до сряда.
Според високопоставен представител на правителството на Тръмп останалите шест водещи световни икономики са казали, че могат да дадат своя принос, след като бъде сключено рамково споразумение с Иран.
MORE: An “open” strait under Iranian management is not a return to the pre-war status quo and would mean that Iran has accomplished a key war aim. ⬇️— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 14, 2026
Iranian Foreign Affairs Minister Abbas Araghchi discussed the strait at length and noted that it is under Iranian and Omani… https://t.co/nJmKXH2PhU pic.twitter.com/iJkzT1C6US
Под ръководството на Франция и Великобритания е подготвяна неутрална военноморска мисия в Ормузкия проток, отбелязва ДПА. Повече от 40 държави, включително Германия, са обещали подкрепа за бъдещата операция, която ще включва разминиране.
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Цитираният източник каза още, че Тръмп ще има в Евиан двустранни разговори с представители на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. Той ще обсъди с тях войната в Близкия изток и по-конкретно ситуацията в Иран, Ливан и ивицата Газа.