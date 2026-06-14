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Тръмп подготвя ключови разговори за Иран по време на срещата на върха на Г-7

В Евиан ще бъдат обсъдени сигурността в Близкия изток и бъдещи международни действия

14 юни 2026, 07:29
Тръмп подготвя ключови разговори за Иран по време на срещата на върха на Г-7
Източник: Gettyimages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп планира да обсъди на срещата на върха на Г-7 другата седмица следващите стъпки по отношение на Иран и по-конкретно разминирането на Ормузкия проток, казаха представители на неговата администрация, цитирани от ДПА.

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По-рано вчера Тръмп обяви, че споразумение за слагане на край на войната ще бъде подписано още днес, но Иран изрази съмнение.

Срещата на върха на Г-7 ще се състои във френския курорт Евиан, на брега на Женевското езеро, от утре до сряда.

Според високопоставен представител на правителството на Тръмп останалите шест водещи световни икономики са казали, че могат да дадат своя принос, след като бъде сключено рамково споразумение с Иран.

Под ръководството на Франция и Великобритания е подготвяна неутрална военноморска мисия в Ормузкия проток, отбелязва ДПА. Повече от 40 държави, включително Германия, са обещали подкрепа за бъдещата операция, която ще включва разминиране.

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Цитираният източник каза още, че Тръмп ще има в Евиан двустранни разговори с представители на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. Той ще обсъди с тях войната в Близкия изток и по-конкретно ситуацията в Иран, Ливан и ивицата Газа.

Източник: БТА, Николай Станоев    
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