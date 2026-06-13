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Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси

Най-малкият син на Уилям и Кейт за пореден път доказа, че протоколът не важи за него. По време на официалния парад в Лондон 8-годишният принц Луи сътвори серия от епични физиономии на балкона на Бъкингамския дворец и разсмя милиони пред екраните

13 юни 2026, 21:59
Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси
Източник: Getty Images

Б ританското кралско семейство се събра в пълен състав в събота за традиционния военен парад „Trooping the Colour 2026“. И докато събитието е строго официално и отбелязва рождения ден на 77-годишния крал Чарлз III, голямата звезда на деня отново стана най-малкият му внук – принц Луи.

Източник: Getty Images

8-годишният син на принц Уилям и Кейт Мидълтън за пореден път доказа, че е пълен с енергия и не се интересува особено от строгия кралски етикет. Докато стоеше на балкона на Бъкингамския дворец, заобиколен от висшите членове на монархията, малкият принц сътвори невероятно шоу от забавни физиономии, артистични жестове и шокирани погледи към събралата се многохилядна тълпа.

  • Нахални гримаси пред очите на краля

Луи се появи на балкона заедно с по-големите си братя и сестри – 11-годишната принцеса Шарлот и 12-годишния принц Джордж, родителите си (Уилям и Кейт), както и крал Чарлз III и кралица Камила. Основната цел на кралските особи бе да изгледат зрелищното прелитане на Кралските военновъздушни сили, но камерите уловиха как Луи се взира в небето и хората с ококорени очи и отворена уста.

Социалните мрежи буквално бяха заляти от вълна от позитивни коментари. Феновете на кралското семейство изразиха задоволството си, че въпреки тежестта на титлите, Луи е просто едно нормално, жизнено дете.

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„Той е истинско палаво хлапе – типичното трето дете в семейството. Прекрасно е, че светът има възможност да го вижда как искрено се забавлява“, споделя източник, близък до двореца.

Любопитното е, че по време на шествието с карети камерите уловиха кратък разговор между братята. Според експерти по четене на устни, Луи ентусиазирано попитал по-големия си брат: „Трябва ли да махна?“, на което Джордж зряло отговорил: „От теб си зависи“, след което двамата се разсмели. Дори когато церемонията приключи и цялото семейство се обърна, за да влезе навътре в двореца, Луи не издържа – извърна се през рамо и трескаво помаха още веднъж на хората с огромна усмивка.

  • Една утвърдена традиция от лудории

Това съвсем не е първият път, в който малкият принц засенчва официалните събития на короната. Проявите му се превърнаха в забавна традиция. През 2022 г. по време на Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II, Луи си запушваше ушите заради шума от самолетите и крещеше забавно до прабаба си, а през 2024 г. той реши да потанцува на балкона, клатейки в такт бедрата си, докато военният оркестър свиреше, което принуди сестра му Шарлот строго да му направи забележка да спре.

Кейт Мидълтън блести на парада за рождения ден на крал Чарлз III
19 снимки
Trooping the Colour
Trooping the Colour
Trooping the Colour
Trooping the Colour
  • Какво представлява „Trooping the Colour“?

Парадът е едно от най-значимите събития в календара на Обединеното кралство и се провежда всяка година през юни. В пищното шествие по улиците на Лондон участват над 1400 войници, стотици коне и десетки музиканти от Конната гвардия.

За поредна година прави впечатление отсъствието на принц Хари и Меган Маркъл, заедно с децата им Арчи (7 г.) и Лилибет (5 г.), които не са присъствали на официалния рожден ден на монарха от 2019 г. насам.

Източник: pagesix.com    
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