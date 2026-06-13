Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси

Б ританското кралско семейство се събра в пълен състав в събота за традиционния военен парад „Trooping the Colour 2026“. И докато събитието е строго официално и отбелязва рождения ден на 77-годишния крал Чарлз III, голямата звезда на деня отново стана най-малкият му внук – принц Луи.

Източник: Getty Images

8-годишният син на принц Уилям и Кейт Мидълтън за пореден път доказа, че е пълен с енергия и не се интересува особено от строгия кралски етикет. Докато стоеше на балкона на Бъкингамския дворец, заобиколен от висшите членове на монархията, малкият принц сътвори невероятно шоу от забавни физиономии, артистични жестове и шокирани погледи към събралата се многохилядна тълпа.

Prince Louis steals the show yet again with cheeky Trooping the Colour antics https://t.co/82Er3KlucG pic.twitter.com/6Sq8ilnjPz — New York Post (@nypost) June 13, 2026

Нахални гримаси пред очите на краля

Луи се появи на балкона заедно с по-големите си братя и сестри – 11-годишната принцеса Шарлот и 12-годишния принц Джордж, родителите си (Уилям и Кейт), както и крал Чарлз III и кралица Камила. Основната цел на кралските особи бе да изгледат зрелищното прелитане на Кралските военновъздушни сили, но камерите уловиха как Луи се взира в небето и хората с ококорени очи и отворена уста.

Социалните мрежи буквално бяха заляти от вълна от позитивни коментари. Феновете на кралското семейство изразиха задоволството си, че въпреки тежестта на титлите, Луи е просто едно нормално, жизнено дете.

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„Той е истинско палаво хлапе – типичното трето дете в семейството. Прекрасно е, че светът има възможност да го вижда как искрено се забавлява“, споделя източник, близък до двореца.

Любопитното е, че по време на шествието с карети камерите уловиха кратък разговор между братята. Според експерти по четене на устни, Луи ентусиазирано попитал по-големия си брат: „Трябва ли да махна?“, на което Джордж зряло отговорил: „От теб си зависи“, след което двамата се разсмели. Дори когато церемонията приключи и цялото семейство се обърна, за да влезе навътре в двореца, Луи не издържа – извърна се през рамо и трескаво помаха още веднъж на хората с огромна усмивка.

Prince Louis Once Again Adorably Steals the Show With His Silly Faces at Trooping the Colour https://t.co/rhKDiANivx — InStyle (@InStyle) June 13, 2026

Една утвърдена традиция от лудории

Това съвсем не е първият път, в който малкият принц засенчва официалните събития на короната. Проявите му се превърнаха в забавна традиция. През 2022 г. по време на Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II, Луи си запушваше ушите заради шума от самолетите и крещеше забавно до прабаба си, а през 2024 г. той реши да потанцува на балкона, клатейки в такт бедрата си, докато военният оркестър свиреше, което принуди сестра му Шарлот строго да му направи забележка да спре.

Какво представлява „Trooping the Colour“?

Парадът е едно от най-значимите събития в календара на Обединеното кралство и се провежда всяка година през юни. В пищното шествие по улиците на Лондон участват над 1400 войници, стотици коне и десетки музиканти от Конната гвардия.

За поредна година прави впечатление отсъствието на принц Хари и Меган Маркъл, заедно с децата им Арчи (7 г.) и Лилибет (5 г.), които не са присъствали на официалния рожден ден на монарха от 2019 г. насам.