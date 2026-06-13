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Брутална трансформация! Половинката на Григор Димитров стана неузнаваема за нова роля

Мексиканската суперзвезда Ейса Гонсалес шокира феновете с невероятно мускулесто тяло за филма „Iron Jane“. Актрисата направи искрена изповед за тежкото си детство, компулсивното преяждане и сложните си отношения със собственото тяло

Стела Христова Стела Христова

13 юни 2026, 18:33
Брутална трансформация! Половинката на Григор Димитров стана неузнаваема за нова роля
Източник: Getty Images

М ексиканската изкусителка Ейса Гонсалес, която българската публика следи изкъсо и заради романтичната ѝ връзка с тенис звездата ни Григор Димитров, е неузнаваема. Красивата актриса се подложи на най-екстремната и физически взискателна трансформация в кариерата си досега. Тя влиза в ролята на професионална културистка в дългоочаквания психологически трилър „Желязната Джейн“ (Iron Jane).

В официалния синопис на филма се посочва, че героинята ѝ Джейни Джон се обръща към бодибилдинга след тежко детство, изпълнено с пренебрегване от страна на близките си. „Бодибилдингът ѝ предлага нещо, което никога не е имала: шанса да стане абсолютно недосегаема“, споделят създателите на проекта.

Ейса вече сподели първи кадри от зашеметяващия си гръб и релефни бицепси в Instagram, под които написа:

„ЖЕЛЯЗНА ДЖЕЙН. Добре дошла в света на културизма. Толкова съм горда да разкажа историята на Джейн и това пътешествие е много специално за мен.“

Публикацията веднага събра хиляди харесвания, а колежките ѝ Приянка Чопра и Мелиса Фумеро изразиха бурен възторг от денонощния труд на звездата във фитнес залата.

  • Тежката изповед: От компулсивното преяждане до манията по кантара

Трансформацията обаче се оказва сериозно психическо предизвикателство за Ейса, която за първи път събра смелост да говори открито за кошмара на хранителните разстройства, през които е преминала в реалния живот.

Актрисата призна, че всичко е започнало на 13-годишна възраст след внезапната смърт на баща ѝ. За да удави депресията и мъката, тя започва да преяжда компулсивно и качва цели 15 килограма буквално за броени седмици. Този шок за тялото отваря вратата към дългогодишна обсесия по теглото и диетите.

„Тъй като започвам ново пътешествие с тялото си за тази роля, ми се струва важен момент да призная колко е вълнуващо, но и плашещо отново да се почувстваш несигурен в собствената си кожа“, изповяда се Ейса в социалните мрежи. „През по-голямата част от живота ми връзката с тялото ми е била изключително сложна. Днес обаче избирам да се грижа за него и да го зареждам с любов. Никога не е твърде късно да разчупиш старите, вредни модели.“

  • Какво да очакваме от филма?

„Желязната Джейн“ няма да бъде просто спортна драма, а дълбок психологически трилър. Историята проследява как стремежът към физическо съвършенство постепенно замъглява представата на главната героиня за реалността. Заклещена в капана на система, която издига в култ мускулите и наказва всяка слабост, Джейни се спуска по опасна спирала, която бавно я разрушава отвътре.

Екранен партньор на Гонсалес е актьорът Брандън Скленар, който влиза в ролята на нейния треньор. Сценарист и режисьор на лентата е Лисет Фелисиано.

„Ейса внася невероятна физическа и емоционална отдаденост, смелост и дух в тази роля. Трансформацията ѝ в Джейн е вдъхновяваща и ще остави дълъг отпечатък у зрителите“, сподели Фелисиано пред престижното издание Variety.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.hola.com    
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