Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

В место да мразим, да изберем да разберем другите. В един град всички сме свързани, каза кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община. Терзиев призова за толерантност, взаимно уважение и преодоляване на разделението в уикенд, изпълнен с множество и разнородни мащабни публични събития в столицата. Кметът подчерта, че силата на София се крие именно в това, че тя е споделен дом за всички нейни жители.

Хиляди на "София Прайд" и "Шествие за семейството" в центъра на София

"Градът ни е изпълнен с различни събития този уикенд. Където и да сте избрали да отидете - на Азиатския фестивал, на Прайда, на Похода за семейството, правите този избор, за да сте сред свои.", каза Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението. Той отбеляза, че независимо къде са избрали да отидат хората, те правят този избор с желанието да бъдат сред свои.

„Истината е, че независимо дали разбираме или харесваме избора на другия, никой няма да изчезне. И вместо да отричаме инакомислещите, можем да положим усилия да ги разберем. Ако не можем да ги разберем – поне да изберем да не ги мразим“, заяви още столичният кмет.

"В един град град всичко е свързано и всички сме свързани", отбеляза Терзиев. По думите му основната отговорност на институциите и на обществото е да работят заедно за София, в която има място за децата ни такива, каквито са, с техните автентични

"Различно си приличаме" беше посланието на шествието на “София прайд 2026”. В днешния ден и шествие в подкрепа на българското семейството, съпроводено от гвардейски духов оркестър, мина пред централни улици на София.