България

Кърлежи, комари и вируси: Експерти предупреждават за летен пик на зарази

Лекари опровергават митовете за вадене на паразитите с олио и въртене

14 юни 2026, 09:49
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С началото на хубавото време и честите разходки на открито се увеличават и рисковете от ухапвания от кърлежи, комари, както и от заразяване с летни вируси. След обилните дъждове през последните дни специалистите напомнят, че ефективността на пръскането на зелените площи намалява и е необходима нова третировка. Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков обяснява в ефира на NOVA, че макар да няма осезаем ръст на пациентите, търсещи помощ заради ухапване от кърлеж в сравнение с минали години, бдителността трябва да остане висока.

По думите на Вълков най-известната инфекция, предавана от кърлежи, е лаймската болест. Заболяването протича в три стадия. Първият се характеризира с появата на типично петно – мигриращ еритем. „Той представлява мишеноподобен обрив. Понякога дори самият кърлеж още е на мястото на ухапването и около него вече се оформя характерният обрив. Обривът може да се появи от няколко дни до седмица след ухапването и да изчезне бързо или да се задържи седмици наред, като размерът му варира от няколко до 30-40 сантиметра”, обяснява доц. Вълков

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Специалистът успокоява, че не всяко ухапване означава автоматично заразяване. За разлика от марсилската треска, при която инфекцията може да се предаде почти веднага, при лаймската болест има правопропорционална зависимост от времето на престоя на кърлежа. „Една такава ефективна трансмисия изисква време – от порядъка на 15 до 20 часа. Тоест, дори самият кърлеж 100% да е носител на борелия, ако е бил впит само час-два, той няма технологичното време да я предаде”, категоричен е лекарят.

С повишаването на температурите започва и сезонът на летните чревни инфекции. Доц. Вълков отбелязва, че спектърът на вирусите не се е променил спрямо миналата година. Зачестяват случаите на ентеровируси – голяма група, която се реплицира изключително добре в лигавицата на стомашно-чревния тракт.

Макар ентеровирусите да предизвикват гастроентерит, лекарят уточнява, че клиниката им далеч не е толкова тежка в сравнение с ротавирусите при децата или норовирусите. „При тях лигавицата на червата е по-скоро входна врата за друг тип оплаквания, а стомашно-чревните симптоми не са водещи”, обяснява инфекционистът.

По това време на годината високата трева и влагата превръщат кърлежите във все по-голям риск за хората и домашните любимци. Пръскането на зелените площи в София вече тече, но въпреки това посетителите в един от най-посещаваните столични паркове остават нащрек.

Людмила Греченлиева, която ръководи детска занималня и следи за безопасността на децата навън, споделя, че проблемът е осезаем. „Смятам, че са повече тази година. Ние се предпазваме с различни репеленти, но имаме случаи. Аз също имам домашен любимец и честно казано доста често се налага да му махам кърлежи, въпреки че му слагам препарати и пие хапчета“, обяснява тя.

Жената е предупредила родителите на всяко дете да носи репелент, като преди излизане се пръскат дори дрехите. Въпреки строгите мерки, Людмила е намирала кърлежи по децата – не само по откритите части, но и по корема, гърба и главата. Тя споделя притесненията си от твърденията, че паразитите понякога падат директно от дърветата.

Собствениците на кучета също вземат сериозни мерки. Емануил предполага, че в парковете вече се пръска, тъй като преди време е имал проблеми, но сега не е забелязал паразити. Според него най-важни са добрата хигиена и щателното оглеждане след всяка по-голяма разходка.

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Анна пък разчита на стриктна медикаментозна превенция. „Задължително всеки месец давам хапчета за външно обезпаразитяване. Веднъж изтървах срока, но е задължително – на 30 дни това хапче изтича и трябва да се дава ново. За тях е много опасно, а за себе си се пръскам“, споделя тя.

Отговарящите за зелените площи уверяват, че мерките са взети навреме. Директорът на дирекция „Зелена система“ към Столична община Сияна Хлебарска посочва, че обработките са стартирали доста рано тази година според предписанията на здравните власти. „Направена е една обработка срещу комари на биотопите, една срещу кърлежи и една срещу гризачи. В момента приключва втората обработка срещу кърлежи, която се провежда успоредно с дейностите по косене“, обяснява Хлебарска. Според официалния график предстоят и допълнителни планови пръскания.

Ветеринарният лекар д-р Алекс Нестров потвърждава, че в този сезон заради дъждовете и влагата има пикови вълни на кърлежи, макар те да присъстват целогодишно. Той е категоричен, че старите народни методи за вадене на паразитите трябва да бъдат забравени. „Трябва да се спрат всички остарели методи да се намаже кърлежът с олио или каквото и да е. Имаме различни уредчета, които могат да се вземат от стопаните, защото е по-важно паразитът да се извади веднага. Също така е и мит това с въртенето – няма никакво значение“, съветва специалистът.

Д-р Нестров препоръчва протокол за двойна защита. Освен целогодишното обезпаразитяване, е добре на домашните любимци да се слагат и каишки. Те имат дълготрайно действие и отблъскват кърлежа още преди да се е закачил. Дори и при такива мерки обаче, кучетата не са напълно застраховани. Пациент на лекаря в парка е кучето Ника, което макар и обезпаразитено, тича навсякъде из тревата, поради което стопаните ѝ също са вадили няколко кърлежа със специалните медицински уредчета.

Източник: NOVA    
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