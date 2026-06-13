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Зловещ знак в Атлантика: Мистериозно „студено петно“ вещае ледена катастрофа за Европа

Ново изследване на учени от Потсдамския университет разкри плашещата истина за огромна аномалия в Северния Атлантик. Докато планетата се нагрява, тази зона изстива с бързи темпове – ясен пръстов отпечатък за приближаващ климатичен колапс

13 юни 2026, 18:52
Зловещ знак в Атлантика: Мистериозно „студено петно“ вещае ледена катастрофа за Европа
Източник: iStock/Getty Images

В Северния Атлантически океан, точно на юг от Гренландия и Исландия, голям воден участък се държи по изключително странен начин. Докато останалата част от световния океан се затопля с тревожни темпове, тази специфична зона става все по-студена, пише CNN.

Ново мащабно проучване твърди, че най-накрая има ясен отговор на тази загадка – и той е зловещ знак, че планетата ни се движи право към една от най-опасните климатични повратни точки.

Въпросната океанска ивица, наречена от научната общност „студеното петно“ или „дупка в глобалното затопляне“, се е охладила с близо 1°C от 1900 г. насам. Досега изследователите спореха дали това се дължи просто на промени във ветровете и облаците на повърхността, или е сигнал за отслабването на критична система от океански течения. Новото изследване доказва второто – а последиците за човечеството могат да бъдат катастрофални.

Океанската конвейерна лента AMOC спира?

Атлантическата меридионална преобръщаща циркулация (AMOC) работи като гигантска конвейерна лента за планетата ни. Тя издърпва топла вода от тропиците на север към Европа, където водата се охлажда, потъва на дъното и се връща обратно на юг.

Поради предизвиканото от човека глобално затопляне обаче, ледниците в Гренландия се топят интензивно. Този огромен прилив на сладка вода разрежда солеността на океана и нарушава деликатния баланс, който задвижва теченията. Редица изследвания показват, че днес AMOC се намира в най-слабото си състояние от 1000 години насам.

Авторите на новото проучване са комбинирали реални данни за температурата на водата, събрани от сателити на НАСА и дълбоководни сензори, с модерни климатични модели. Те откриват, че охлаждането не е само повърхностно явление. Студеното петно се простира дълбоко в океанските недра, където ветровете нямат влияние.

„Всички признаци сочат към AMOC. Течението забавя преноса на топлина на север, което води до застрашителното изстиване на този регион“, обяснява Стефан Рамсторф, автор на изследването и професор по физика на океаните в Потсдамския университет, Германия.

Какво ще се случи при колапс: Сценарият за Европа

Част от учените предупреждават, че AMOC може да достигне своята критична точка на пречупване и да спре напълно още в рамките на този век. Пълното спиране на това течение би пренаредило картата на света по апокалиптичен начин:

  • Арктическа зима в Европа: Лишена от топлите течения на Гълфстрийм (който е част от AMOC), Старият континент ще бъде потопен в сковаващ лед. Средните температури могат да паднат драстично, превръщайки европейските зими в безпощадни сурови изпитания.

  • Потоп в САЩ: Спирането на водния конвейер ще доведе до рязко и ускорено покачване на морското равнище по източното крайбрежие на САЩ, застрашавайки мегаполиси като Ню Йорк и Маями.

  • Глад в Африка: Мусонните дъждове ще се изместят на юг, което ще предизвика безпрецедентни, десетилетни суши в Африка и ще съсипе селското стопанство на целия континент.

Последната дума на науката?

Макар заключенията на проф. Рамсторф да се смятат за изключително надеждни, част от научната общност призовава към предпазливост.

Дейвид Торнали, професор по климатични науки в Университетския колеж в Лондон, и Джонатан Бейкър от британската Метеорологична служба коментираха пред CNN, че липсата на достатъчно исторически данни от дълбините на океана изисква допълнителни проучвания. Според тях новото изследване е изключително важно парче от пъзела, но тепърва предстои да се разбере колко точно време ни остава, преди „студеното петно“ да затвори капана над климата на Европа.

Източник: CNN    
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