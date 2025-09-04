Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

О т тази събота започва ефективното измерване на средна скорост по магистрали и отсечки с концентрация на катастрофи. Ден по-късно - в неделя, започва и санкционирането. Как тол камерите ще засичат нарушителите и къде коментира в ефира на NOVA директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

"Настъпи времето да отворим очите на камерите на тол системата за нарушителите на средна скорост и това ще се случи на 7 септември в 00:00 часа. Ще получаваме фишове за глоби. Тези нарушения ще бъдат регистрирани на участъци, които са публично достъпни на сайта на Националното тол управление", обясни той.

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира контролът за средна скорост

По думите му всеки може да се информира къде се намират тези участъци. "Предоставили сме и картова информация. Виждаме, че социалните групи изключително бързо следят сайта - минута, след като публикуваме всяка отсечка, тя е разпространена там. Това е добре, защото има информираност сред потребителите на пътя да спазват правилата за движение и да карат разумно", сподели проф. Асенов.

"Първоначално на един от най-разпространените в социалните мрежи участък за контрол, а именно Северната скоростна тангента, имахме регистрирани нарушения с над 200 километра в час средна скорост. Имаме нов рекордьор, но само със 153 километра", коментира директорът на Националното тол управление.

Внимание, шофьори, нови глоби от петък

"Казвам го иронично, защото това е достатъчно висока средна скорост, която да предизвика проблем с управлението на автомобила и да доведе до риск от пътнотранспортно произшествие. Този човек, ако направи същото нещо след 00:00 на 7 септември, ще бъде регистриран като нарушител", допълни той.

Професор Асенов припомни, че отсечките за средна скорост ще продължат да се множат, както и техническата възможност на системата. Освен това е обсъдено с КАТ до края годината да се покрият 1200 км от автомагистралите и първокласната мрежа.