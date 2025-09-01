България

Внимание, шофьори, нови глоби от петък

Вижте за какво трябва да внимавате по пътищата, ако искате да избегнете глоба

1 септември 2025, 11:31
Внимание, шофьори, нови глоби от петък
Източник: ЕПА/БГНЕС

От 5 септември 2025 г. камерите на тол системата започват официално да следят не само моментната, но и средната скорост по определени отсечки, припомня сайтът Pariteni.bg.

Когато говорим за „средна скорост“, не става дума за камера, която снима в момента, в който профучите покрай нея. Вместо това, системата следи колко време ви отнема да изминете дадена отсечка – например 20 или 30 километра. Ако сте го направили „по-бързо от възможното“,

значи сте натискали газта повече от допустимото. И глобата е в пощата.

Системата използва вече познатите тол камери, монтирани в началото и края на всяка отсечка. Те засичат точното ви време на преминаване и смятат дали сте карали в рамките на ограничението. Това е доста по-трудно за заобикаляне от класическите радари – защото не зависи от това с колко сте карали „в момента“, а как сте се движили в целия участък.

Кога влизат в сила глобите за средна скорост?

Официалният старт е 1 септември 2025 г. До сега камерите работеха, но в тестов период. Ако сте получили снимка през август – тя няма да е за средна скорост, а по-скоро за нещо друго: непоставен колан, липсващи светлини, изтекла застраховка и т.н. Причината е, че системата вече е напълно свързана с базата данни на МВР.

На първо време – само по магистрала „Тракия“ и Северната скоростна тангента на София.

Първите пътни отсечки, в които тол системата ще следи средната скорост, са:

  • 30 километра между пътните възли Стара Загора и Нова Загора;
  • 13-километров участък между възлите Сливен и Зимница;
  • отсечката между пътен възел Пловдив Изток и Белозем, която е с дължина около 25 км;
  • 10 километра между отклоненията за Велинград и Калугерово;
  • около 9 км между пътните възли Чирпан и разклона за Стара Загора;
  • част от „Тракия“ между Вакарел и Ихтиман – около 19 километра;
  • 8-километрова отсечка от разклона за Айтос до новата детелина на Северния обходен път на Бургас;
  • 28 километра между възел Пазарджик и Пловдив Запад;
  • 23-километров сегмент от разклона за Костенец до този за Мухово – включително и тунел „Траянови врата“;
  • 35 километра, обхващащи маршрута между Пазарджик и Пловдив Север;
  • 22-километров участък, разположен между възел Пазарджик и възел Цалапица;
  • 30 километра между пътния възел Българово и отбивката за Айтос;
  • 9 км между пътния възел Оризово и този при Чирпан;
  • около 9 километра между Костенец и тунел „Траянови врата“;
  • отсечката между Карнобат и Българово – с дължина от около 26 км;
  • 36 километра между възлите Нова Загора и Сливен.

И това не е пълен списък – в първия етап ще работят 50 отсечки, които постепенно ще се обявяват от АПИ. След „Тракия“ идва ред на магистрала „Хемус“, но само в западната ѝ част, както и по „Струма“ и новата отсечка между Мездра и Ботевград, щом тя бъде напълно завършена и получи нужния акт 16.

Друга промяна от днес касае собствениците на камиони.

Националното тол управление припомня, че от 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. беше предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, съобщи АПИ.

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г. и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.

Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

По темата

Източник: Pariteni.bg    
тол камери средна скорост глоби старт
