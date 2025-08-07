България

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

Ще бъдат ли спрени нарушителите?

7 август 2025, 10:05
Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон
Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа
Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними
Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава

Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава
Гледат мярката на обвинения в палеж на гора край Велико Търново

Гледат мярката на обвинения в палеж на гора край Велико Търново
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти
Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

В ъзможно ли е да се влиза и излиза „гратис” от България, като не се плаща задължителната винетка? Оказва се, че да, а все повече чужди граждани минават през ГКПП „Илинден” и пребивават на територията на страната ни по този начин, спестявайки пътната такса, съобщи NOVA. После необезпокоявано напускат, като заобикалят тол камерите, използвайки „тарикатски маршрут”, а държавата търпи пропуснати ползи. Как и къде става този хитър номер и ще успее ли тол агенцията „да запуши пробойната”?

„Става въпрос за  км 98 на път 2 -19. Има отбивна на 8 км от границата, където чужденци минават и си спестяват тол таксите. Има много гръцки фирми в района и са научили от местните за отбивката. Камерата се намира в края на село Садово, пътуващите я заобикалят”, обясни Красимир Чакъров, директор на отдел „Контрол и правоприлагане” към тол системата. По думите му ще бъдат взети мерки как да бъдат спрени нарушителите.

Повече гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
винетки тол система пътни такси нарушители ГКПП Илинден пропуснати ползи заобикаляне държавни приходи граничен контрол тарикатски маршрут
Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете "Ейбрамс" на Русия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Премахването на лимитите за емисии на ДВГ ще вдигне цените на горивата, смята администрацията на Тръмп

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 4 часа
"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 4 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 2 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 2 часа

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Свят Преди 4 минути

Лекар настоявал да влеят морфин на пациента и да продължат с операцията

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

България Преди 31 минути

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

<p>Шокираща находка в топящ се ледник - мъж е открит след 28 години</p>

Тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, е открито в топящ се ледник

Свят Преди 1 час

'Тялото беше непокътнато, а дрехите дори не бяха скъсани“

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Любопитно Преди 2 часа

За пътуващите със самолет до момент важаха строги правила за течностите, пренасяни в ръчния багаж

Плевен минава на воден режим

Плевен минава на воден режим

България Преди 2 часа

От „Водоснабдяване и канализация“ съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват

<p>Почина легендарен пианист и композитор</p>

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Свят Преди 3 часа

През 70-те години той съчета салсата с джаз, рок, фънк и дори съвременна класическа музика в серия от популярни албуми

<p>Започва изплащането на пенсиите за август</p>

Започва изплащането на пенсиите за месец август

България Преди 3 часа

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 август

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Свят Преди 3 часа

Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Любопитно Преди 3 часа

През лятото рискът от чревна инфекция е най-висок

Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед

Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед

Любопитно Преди 4 часа

"Искам просто да имам сладоледаджийница. Никой не трябва да чака часове за сладолед или каквото и да е друго ястие.“

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Любопитно Преди 4 часа

Освежаващият сандвич с диня е нова лятна рецепта, която съчетава сочността на плодовете и лекотата на лека закуска

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Технологии Преди 4 часа

Засега притесненията, че ще намали посещенията, не се оправдават

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Свят Преди 11 часа

Тръмп е разкрил плановете си в телефонен разговор с европейски лидери

Бивол уби американски милионер

Бивол уби американски милионер

Свят Преди 12 часа

Трагедията е станала, когато Уоткинс е ловувал мъжки африкански бивол с тегло почти 1,5 тона

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Свят Преди 12 часа

Синдромът може да причини реакции и към други храни, произхождащи от бозайници, като млечни продукти или желатин

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Свят Преди 12 часа

Камионът е бил принуден от израелската армия да използва опасни пътища

