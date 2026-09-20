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Росен Йорданов: Открити са снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи

Криминалният психолог разкри нови подробности за психологическата експертиза по случая „Петрохан-Околчица“

20 септември 2026, 07:45
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К риминалният психолог Росен Йорданов разкри нови подробности за психологическата експертиза по случая „Петрохан-Околчица“, представена на брифинг в Съдебната палата в началото на седмицата.

Психологичният анализ за Ивайло Калушев: Сексуален насилник с влечение към подрастващи

В интервю за NOVA NEWS той обясни върху какви материали е изграден профилът на Ивайло Калушев, как според експертите той е успявал да поставя хората около себе си в зависимост и какви са изводите за поведението му.

  • Как е изготвена експертизата

Йорданов уточни, че нито той, нито останалите експерти са разговаряли лично с Калушев. Затова заключенията представляват т.нар. задочна експертиза, при която анализът се изгражда на базата на други източници.

Сред тях са голям брой аудио- и видеозаписи, част от които са направени в хижата, материали, създавани от членовете на общността, резултатите от действията им, както и свидетелски показания.

„Личната среща, контролираният експеримент и тестовото изследване са познати методи за проучване на един човек. Но в случая ние разполагахме с друга много надеждна информация - аудио- и видеозаписи и резултати от тяхната жизнена дейност във всички аспекти, които всъщност ги представят в естествената им среда“, обясни Йорданов.

По думите му наблюдението на хората в естествената им среда, съпоставено с резултатите от действията им и свидетелските показания, е позволило на експертите да изградят психологическия профил.

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

  • Какво означава определението „преференциален педофил“

Йорданов коментира и термина „преференциален педофил“, използван при представянето на експертизата.

По думите му при този тип извършители определящо е трайното и приоритетно сексуално влечение към деца, а не сексуалната ориентация към мъже или жени.

Криминалният психолог направи разграничение между различни типове сексуални насилници.

„Единият е т.нар. морално индискриминативен. Това са общителни насилници, които не подбират жертвите. Другият тип са интровертните педофили. Тези хора по-скоро имат проблем с способността да установяват контакти. Те се насочват към подрастващи, защото не могат да осъществяват адекватна интимна връзка с връстници“, обясни той.

По думите му преференциалните педофили са хора, които „приоритетно и единствено се насочват към подрастващи“.

Йорданов заяви, че според експертния анализ при Калушев се наблюдава именно модел на целенасочен интерес към подрастващи.

Според психолога с времето се е променял и изборът на предполагаемите жертви. По думите му в по-ранен период Калушев се е насочвал към по-големи момчета, като се е опитвал да заличава външните белези на физическата им зрялост.

„Той ги е карал да се обезкосмяват, да заличават белезите, които ги правят по-зрели физически. С нарастването на способността му да влияе, на финансите му, на възможността му да ограничава външния достъп - най-общо казано, с нарастването на могъществото, властта и контрола му - той вече започва да избира конкретни жертви, които са около 9-10-годишни“, каза Йорданов.

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  • Инцидент от юношеството и престоят в пещера

Експертите са се опитали да проследят и по-ранни периоди от живота на Калушев.

Йорданов разказа за данни от свидетелски показания за предполагаем инцидент, когато Калушев е бил на около 16-17 години, а другото момче - на около 10. Психологът подчерта, че информацията е косвена и той лично не е разговарял с човека, който днес е възрастен.

По думите му данните са постъпили от свидетел, чиито показания са оценени като достоверни в рамките на разследването.

Именно в този период според експерта настъпва сериозна криза в живота на Калушев. Той напуска училище, изчезва от дома си за около три седмици, а след завръщането си разказва, че е прекарал времето в пещерата Духлата.

„Това е една криза, която внимателно сме анализирали. Как може един ученик да отпадне от училище по време на социализма? Не ставаше толкова лесно“, каза Йорданов.

Криминалният психолог подчерта, че ранните години от живота на Калушев остават най-трудната за възстановяване част от биографията му.

„Зоната почти до 15-16-годишната възраст на Калушев е почти тъмна стая. Получихме само откъслечни данни“, заяви той.

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  • Каква е била ролята на бащата

Специално внимание в анализа е отделено на отношенията между Калушев и баща му.

Според Йорданов двамата са били близки. Експертите са изследвали свидетелски показания, както и снимков материал.

По думите на психолога сред материалите има фотографии на бащата на Калушев заедно със сина му и голи или разголени младежи. Част от снимките са направени на плаж, но според Йорданов други имат различен контекст.

Той заяви, че именно тези материали са сред основанията експертите да допускат, че бащата вероятно е бил наясно с интереса на сина си към подрастващи.

„Имаме свидетелски показания и достатъчно снимков материал, които ни подсказват, че твърде вероятна е хипотезата бащата да е бил много по-наясно с две неща - от една страна, че синът му е хомосексуален, а от друга - с проблема, който според нас е бил ориентацията към подрастващи“, каза Йорданов.

Той обаче изрично подчерта, че няма основание да се твърди, че бащата на Калушев е имал същите сексуални предпочитания.

  • От духовно търсене до средство за контрол

Йорданов коментира и ролята на религията и духовните практики в общността около Калушев.

Според експертната теза първоначалният му интерес към духовни практики може да е бил свързан с опит да се справи със собствени проблеми и да намери вътрешно спокойствие.

Впоследствие обаче, според анализа, духовната рамка постепенно се превръща в средство за легитимиране на отношенията му с хората около него.

Йорданов уточни, че представители на будистките общности в България са се разграничили от практиките на групата. По думите му консултирани специалисти са определили използваната система по-скоро като синкретична форма с елементи от тибетския будизъм и ламаизма.

„Всичко, до което се е докоснал Калушев, в един момент се превръща в инструмент за него. В началото по-скоро го е търсил като възможност за самолечение, самоуспокояване, автотерапия - да намери някакъв душевен покой. Но впоследствие това се превръща в инструмент“, заяви психологът.

Според него стремежът на Калушев да заеме позицията на духовен учител е давал възможност сексуалните отношения да бъдат представяни като част от духовни или тантрични практики. Това, по думите му, е служило за рационализиране и прикриване на сексуалното влечение.

  • Как е успявал да влияе на образовани и успешни хора

Един от основните въпроси е как Калушев е успявал да постави в зависимост хора с професионална реализация и високо образование.

Според Йорданов формалното образование не е определящо за способността на човек да манипулира другите.

Той описва личностната организация на Калушев като „нарцистично-антисоциална“ и смята, че през собствените си преживявания той се е научил да разпознава уязвимостите на другите.

„Умението да манипулираш другите е способност да откриваш уязвимостите им и да ги контролираш. Калушев, минавайки през собствените си опити и слабости, става изключително чувствителен към слабостите на другите“, обясни психологът.

Според анализа всеки от възрастните членове на общността е имал специфична уязвимост. Общото между тях, по думите на Йорданов, е било усещането за отчужденост от обичайния социален живот и търсенето на силна принадлежност.

  • Случаят с Николай Златков

Експертизата разглежда подробно и отношенията между Калушев и Николай Златков, който според Йорданов попада в неговата среда около 10-11-годишна възраст.

Психологът твърди, че Калушев е познавал момчето още от малко и е установил контакт със семейството му в период, в който то е преминавало през трудности.

Според анализа детето е имало проблеми с адаптацията в различни училища, а в семейството са настъпили промени след появата на втори партньор на майката и раждането на друго дете.

По думите на Йорданов връзката с Калушев започва покрай т.нар. хипнотерапия. Постепенно момчето започва да прекарва все повече време в общността.

„Той взима детето, детето се чувства щастливо и спокойно, проявява разбиране и постепенно започва да уверява майката, че всичко ще бъде наред. След известно време детето започва да настоява, че иска да остане при „добрия“. Там има батковци, има среда, в която то се чувства прието. Детето вече само става съюзник на Калушев“, каза психологът.

  • Експертната теза: Опитвал се е да моделира децата по свой образ

Йорданов подчерта, че преживяването на сексуален контакт в детството не определя автоматично сексуалната ориентация на човека в зряла възраст.

Според експертизата обаче Калушев е имал амбиция да моделира част от децата по собствен образ.

„Няма задължителна връзка между това първият сексуален контакт на едно дете да е хомосексуален и след това то да промени сексуалната си ориентация. Но според нашата експертиза Калушев има подобна амбиция - да моделира децата, които е похищавал, по собствен образ и подобие“, заяви Йорданов.

Той уточни, че експертите не разполагат със снимки, които да документират предполагаемите сексуални контакти.

Заключенията са направени въз основа на съвкупност от медицински данни, свидетелски показания и други косвени следи.

„Снимки на тези контакти няма. Но ако съобразим всички останали улики, има медицински данни за травматичен произход, за които другите възможни причини отсъстват. Освен това има свидетелски показания за интимност, целувки и милувки“, каза той.

  • „Червената стая“ и твърденията за психоактивни вещества

Йорданов разказа и за помещение в хижата, известно като „червената стая“, което е сред най-силно засегнатите от пожара.

По думите му свидетели са разказвали, че достъпът до стаята е бил с код и че вътре са виждали различни психоактивни вещества.

„Тя е една от най-изгорелите стаи. Твърдението на свидетели е, че там се е влизало с код и че са виждали наркотични вещества - халюциногени, гъби, DMT (диметилтриптамин), трева, ако не ме лъже паметта“, заяви Йорданов.

Той уточни, че има и твърдения за предлагане на подобни вещества на момичето, което според експертния анализ е било последният обект на интерес от страна на групата.

  • Йорданов за критиките: „Не съм бил предубеден“

Криминалният психолог коментира и критиките към начина, по който представи експертизата по време на брифинга в Съдебната палата.

„Да, сигурно съм проявил емоции, но това е абсолютно нормално, когато говорим за такъв тежък случай“, заяви той.

Йорданов отхвърли твърденията, че е подходил предубедено към изследването.

„Не съм бил предубеден. Не познавам тези хора, подписал съм декларация, нямам никакви предубеждения, никога не съм се срещал и не съм познавал тези хора“, каза психологът.

Той заяви още, че екипът е работил около шест месеца по експертизата.

  • Йорданов отхвърли политическа намеса

Криминалният психолог коментира и твърденията, че експертизата и случаят „Петрохан-Околчица“ могат да бъдат използвани в политическата кампания.

Той отхвърли тезата, че моментът на представяне на заключенията е бил избран с подобна цел.

„Шест месеца ние дадохме всичко от себе си - целият екип, и поздравявам моите колеги, полицаи и експерти. Пак се случва да е в политически момент, но ние ли планираме това?“, каза Йорданов.

По думите му политически фигури са имали контакти с хора от общността и това неизбежно се превръща в част от обществения разговор. Той обаче категорично отрече политически съображения да са били включвани в експертния анализ.

  • „Има жертви, които стоят в сенките“

Според Йорданов една от основните цели на публичното представяне на случая е превенцията и насочването на вниманието на родителите към средите и хората, на които поверяват децата си.

Той заяви, че в България досега не е известен друг случай на общност с подобна структура, продължителност и механизъм на контрол.

Това обаче, по думите му, не означава, че няма други извършители или неразкрити жертви.

„Аз съм сигурен, че има още хора, които са такива. Но съм сигурен също така и знам, че има много жертви на тези хора, които стоят в сенките, дамгосани за цял живот, които се страхуват да бъдат себе си, на които тези хора са причинили нещо непоправимо“, заяви криминалният психолог.

Според Йорданов най-важният обществен извод от случая трябва да бъде свързан с превенцията - семействата да разпознават механизмите на манипулация и да бъдат внимателни на кого и при какви обстоятелства поверяват децата си.

Източник: NOVA    
Криминална психология Психологическа експертиза Ивайло Калушев Сексуална злоупотреба Педофилия Манипулация Петрохан-Околчица Духовна общност Нарцистична личност Превенция
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