МВР: Пеевски не е декларирал 36 полета за над 5 млн. евро

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Л идерът на ДПС Делян Пеевски не е декларирал 36 самолетни полета, за които МВР твърди, че са били финансирани със средства, отклонявани от обществени поръчки за изграждане и ремонт на мантинели. Това заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов пред NOVA.

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

По думите му събраните по случая материали ще бъдат предоставени на прокуратурата, която трябва да прецени има ли основания за образуване на наказателно производство.

Какво твърди МВР

Според Николов проверката е насочена към четири дружества, които са спечелили над 99% от обществените поръчки, свързани с мантинели.

По данни на МВР част от средствата по тези поръчки са били пренасочвани към дружество без реална дейност, определяно от разследващите като „дружество касичка“. Според информацията на вътрешното министерство именно чрез него е бил натрупан ресурс, с който са били платени 36 самолетни полета на Пеевски.

Ден по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че стойността на полетите надхвърля 5 млн. евро. По думите му данните за финансирането са били получени от партньорски служби, а материалите ще бъдат предадени на прокуратурата.

Любомир Николов заяви пред NOVA, че като лице, заемащо публична длъжност, Пеевски е трябвало да посочи тези разходи в имуществената си декларация.

„Лицето, което е осъществило 36 полета с този самолет - Делян Пеевски се казва лицето - е следвало да ги декларира в декларацията, която попълва всяко едно лице на публична длъжност. Такава информация в неговата декларация не сме видели, което е престъпление, свързано с неверни данни в декларация“, каза Николов.

Mалоимотни превъртали милиони през банки и чейнджбюра

Самолетът за 36 млн. лева

При представянето на данните от МВР беше съобщено още, че едно от дружествата, свързани с обществените поръчки за мантинели, е придобило през 2020 г. самолет за 36 млн. лева.

Впоследствие самолетът е бил прехвърлен на малтийска компания за авиационни услуги. Според данните, представени от МВР, с него са извършени 36 полета, свързани с Пеевски.

МВР твърди, че разходите за тези полети са били покрити чрез средства, достигнали до дружество без реална дейност.

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Пеевски отхвърля твърденията

Делян Пеевски отхвърли твърденията на МВР.

Още ден по-рано той заяви, че самолетните му полети са били платени изцяло с лични средства на неговото семейство. Пеевски обяви също, че ще сезира прокуратурата за действията и изявленията на вътрешния министър Иван Демерджиев.

Така твърденията на МВР за начина, по който са финансирани полетите, и позицията на Пеевски по случая остават противоположни, като предстои прокуратурата да прецени има ли данни за престъпление.

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Проверка за превалутиране на милиони

Любомир Николов съобщи и за друга проверка, по която в момента работи МВР. Тя е свързана с операции по превалутиране на значителни суми от левове в евро, извършвани от хора с ниски доходи.

„Ще видите как едни малоимотни лица във времето, в което трябваше да се превалутират левове в евро, превъртат през различни банки и чейндж бюра милиони левове“, заяви и.д. главният секретар на МВР.

Николов не даде повече подробности по тази проверка.

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Над 900 сигнала за корупция

Думите му идват на фона на обявените от МВР данни за работата по множество сигнали за корупционни престъпления.

Ден по-рано Николов съобщи, че във вътрешното министерство се работи по над 900 сигнала за корупция, като около 500 от тях са свързани с предполагаеми нарушения на Закона за обществените поръчки.

По случая с обществените поръчки за мантинели МВР посочва, че материалите ще бъдат предадени на прокуратурата. Именно прокуратурата трябва да прецени дали събраните данни дават основание за последващи действия.