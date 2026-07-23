Майката на Ивайло Калушев встъпи във владение на хижа „Петрохан“

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Б лизките на загиналите в хижа „Петрохан“ влязоха за първи път в нея, след като разследващите откриха телата на Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Миналата седмица прокуратурата нареди на полицията да спре да охранява района.

От тази сутрин във владение на обекта встъпи Стела Майсторова - майката на Ивайло Калушев, предаде NOVA.

Пътят към хижата остава затворен, въпреки че полицията официално свали охраната. Голяма част от вещите остават на място, а прозорците, стените и вратите са избити. Близките на загиналите споделиха, че част от вещите, които бяха показани от разследващите в първите дни, след като трите тела бяха открити, липсват.

Преди няколко дни близките на жертвите от случая „Петрохан-Околчица“ получили известие от прокуратурата, че могат да влязат в хижата. Днес около 10 часа влязоха за първи път там след повече от 6 месеца.

Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"

„Хижата е доста изгоряла. Хубаво е да се направи някакво обследване на помещенията, защото може да се окажат опасни. Именно затова близките на починалите настояват обектът да бъде затворен“, посочи Владимир Йончев. Той е един от поканените от близките да присъства на първия оглед. Собственичката Стела Майсторова пък се представлява от майката на загиналия Николай - Ралица Асенова.

Според Йончев част от вещите на горските рейнджъри липсват. „В момента близките правят протокол, в който описват липсващи вещи“, обясни той. По негови думи в стаята Ивайло Иванов, където преди имало библиотека, сега липсват голяма част от предметите, сред които китари и картини.

Не е ясно дали хижата ще бъде ремонтирана. Засега частна охрана, платена от близките, ще остане да пази периметъра.

Разследването по случая, станал известен като „Петрохан-Околчица“, започва на 2 февруари тази година, когато след подаден сигнал в района на хижа „Петрохан“ са открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, в близост до частично опожарена сграда. Компетентните органи незабавно предприемат действия по отцепване на периметъра и започват мащабно разследване под надзора на Окръжна прокуратура – София.

Обхватът на операцията се разширява дни по-късно, след като издирвателните действия довеждат до второ местопрестъпление. В кемпер в района на връх Околчица са открити телата на още три лица, свързани с първата група – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

Този развой налага обединяването на двата казуса в едно общо досъдебно производство, като МВР и прокуратурата представят като основна работна версия сценарий за убийства и последвали самоубийства, аргументиран с първоначални данни и записи от охранителни камери, на които не се установява външно присъствие.

Махат охраната на хижа „Петрохан“

В последвалите месеци разследването се концентрира върху събирането и анализа на веществени доказателства. Назначени са множество съдебномедицински, балистични и технически експертизи. Като ключов обект за следствените действия хижата в района на „Петрохан“ беше под непрекъсната полицейска блокада.