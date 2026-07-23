България

Майката на Ивайло Калушев встъпи във владение на хижа „Петрохан“

Близките на загиналите влязоха в хижа „Петрохан“ днес

Николай Киров Николай Киров

23 юли 2026, 19:38
ГЕРБ отговори на вицепремиера Пулев за „Райнметал“

ГЕРБ отговори на вицепремиера Пулев за „Райнметал“
Показаха момента на ареста на Асен Симеонов, пастрока на Наталия

Показаха момента на ареста на Асен Симеонов, пастрока на Наталия
ДПС информира Републиканската партия в САЩ за изтичане на данни от PNR

ДПС информира Републиканската партия в САЩ за изтичане на данни от PNR
Правителството рестартира проекта с „Райнметал“ заради сериозни пропуски

Правителството рестартира проекта с „Райнметал“ заради сериозни пропуски
Рязък обрат във времето в петък: 10 области под жълт код и срив на температурите

Рязък обрат във времето в петък: 10 области под жълт код и срив на температурите
Няма замърсяване на въздуха след големия пожар край Асеновград

Няма замърсяване на въздуха след големия пожар край Асеновград
Четири обвинения за Асен Симеонов, прокуратурата иска постоянния му арест

Четири обвинения за Асен Симеонов, прокуратурата иска постоянния му арест
Бюджет 2026 влезе в решаващ етап: Депутатите спорят за дефицита и новия дълг

Бюджет 2026 влезе в решаващ етап: Депутатите спорят за дефицита и новия дълг

Б лизките на загиналите в хижа „Петрохан“ влязоха за първи път в нея, след като разследващите откриха телата на Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Миналата седмица прокуратурата нареди на полицията да спре да охранява района.

От тази сутрин във владение на обекта встъпи Стела Майсторова - майката на Ивайло Калушев, предаде NOVA.

Пътят към хижата остава затворен, въпреки че полицията официално свали охраната. Голяма част от вещите остават на място, а прозорците, стените и вратите са избити. Близките на загиналите споделиха, че част от вещите, които бяха показани от разследващите в първите дни, след като трите тела бяха открити, липсват.

Преди няколко дни близките на жертвите от случая „Петрохан-Околчица“ получили известие от прокуратурата, че могат да влязат в хижата. Днес около 10 часа влязоха за първи път там след повече от 6 месеца. 

Отвориха пътя към хижата в района на прохода "Петрохан"

„Хижата е доста изгоряла. Хубаво е да се направи някакво обследване на помещенията, защото може да се окажат опасни. Именно затова близките на починалите настояват обектът да бъде затворен“, посочи Владимир Йончев. Той е един от поканените от близките да присъства на първия оглед. Собственичката Стела Майсторова пък се представлява от майката на загиналия Николай - Ралица Асенова.

Според Йончев част от вещите на горските рейнджъри липсват. „В момента близките правят протокол, в който описват липсващи вещи“, обясни той. По негови думи в стаята Ивайло Иванов, където преди имало библиотека, сега липсват голяма част от предметите, сред които китари и картини. 

Не е ясно дали хижата ще бъде ремонтирана. Засега частна охрана, платена от близките, ще остане да пази периметъра.

Разследването по случая, станал известен като „Петрохан-Околчица“, започва на 2 февруари тази година, когато след подаден сигнал в района на хижа „Петрохан“ са открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, в близост до частично опожарена сграда. Компетентните органи незабавно предприемат действия по отцепване на периметъра и започват мащабно разследване под надзора на Окръжна прокуратура – София.

Обхватът на операцията се разширява дни по-късно, след като издирвателните действия довеждат до второ местопрестъпление. В кемпер в района на връх Околчица са открити телата на още три лица, свързани с първата група – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче.

Този развой налага обединяването на двата казуса в едно общо досъдебно производство, като МВР и прокуратурата представят като основна работна версия сценарий за убийства и последвали самоубийства, аргументиран с първоначални данни и записи от охранителни камери, на които не се установява външно присъствие.

Махат охраната на хижа „Петрохан“

В последвалите месеци разследването се концентрира върху събирането и анализа на веществени доказателства. Назначени са множество съдебномедицински, балистични и технически експертизи. Като ключов обект за следствените действия хижата в района на „Петрохан“ беше под непрекъсната полицейска блокада. 

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
хижа Петрохан загинали разследване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Рязък обрат във времето в петък: 10 области под жълт код и срив на температурите

Рязък обрат във времето в петък: 10 области под жълт код и срив на температурите

Убийство и криза със заложници в Германия

Убийство и криза със заложници в Германия

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

Конгресът гласува резолюция за спиране на войната с Иран

Конгресът гласува резолюция за спиране на войната с Иран

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Aston Martin Vanquish навърши 25 години с много специален модел с V12 и 835 „коня“

Aston Martin Vanquish навърши 25 години с много специален модел с V12 и 835 „коня“

carmarket.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 15 часа
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 13 часа
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 14 часа
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българин, издирван с червена бюлетина за сексуална експлоатация на деца, е задържан

Българин, издирван с червена бюлетина за сексуална експлоатация на деца, е задържан

България Преди 1 час

Арестът е осъществен в рамките на специализирана полицейска операция

Микробус се преобърна на АМ „Тракия“

Микробус се преобърна на АМ „Тракия“

България Преди 2 часа

Обрат в Близкия изток: Саудитска Арабия се превръща в ядрена сила

Обрат в Близкия изток: Саудитска Арабия се превръща в ядрена сила

Свят Преди 3 часа

САЩ ще помогнат на Саудитска Арабия да разработи своя гражданска ядрена програма

<p>Холанд е най-скъпият играч в историята на Фентъзи лигата на Висшата лига</p>

С цена от 15,5 милиона лири: Ерлинг Холанд е най-скъпият играч в историята на Фентъзи лигата на Висшата лига

Свят Преди 3 часа

Феновете вече могат да създават своите отбори с бюджет от 100 милиона лири и да се състезават през новия сезон.

Снимката е илюстративна

Милионерът биохакер Брайън Джонсън с шокиращ ход: Твърди, че е клонирал самия себе си като бебе за органи

Свят Преди 3 часа

48-годишният предприемач смята да използва органите на „клона“ в Петриева паница, за да победи неизлечима болест и стареенето

MO отрече България да иска полските самолети МиГ-29

MO отрече България да иска полските самолети МиГ-29

България Преди 3 часа

Полша е получила запитване от съюзническа държава от НАТО относно резервни части и компонентна поддръжка за изтребителите МиГ-29

Мрачната тайна от миналото на „Семейство Симпсън“, която така и не стигна до ефир

Мрачната тайна от миналото на „Семейство Симпсън“, която така и не стигна до ефир

Любопитно Преди 3 часа

Сценаристът и продуцент Майк Рийс разкрива непоказвани детайли около „Семейство Симпсън“ — от мрачен епизод с оръжие, който никога не е излъчен, през финансовия колапс, застрашил сериала, до истината за характерния жълт цвят на героите

Два часовника, два начина да следвате собствения си ритъм: Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2

Два часовника, два начина да следвате собствения си ритъм: Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2

Технологии Преди 3 часа

Петролът поскъпна с над 30% за месеца и достигна 100 долара за барел

Петролът поскъпна с над 30% за месеца и достигна 100 долара за барел

Свят Преди 3 часа

Ескалацията в Близкия изток върна опасенията за нова енергийна криза и недостиг на суров петрол

Италианска романтика: Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден с кулинарен курс

Италианска романтика: Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден с кулинарен курс

Любопитно Преди 3 часа

Музикалният продуцент Бени Бланко сподели романтични кадри от италианското пътуване със съпругата си Селена Гомес по случай 34-ия ѝ рожден ден. Двойката участва в традиционен кулинарен курс, приготвяйки домашна паста и автентични местни специалитети

Откриха тялото на издирвана жена край Хасково

Откриха тялото на издирвана жена край Хасково

България Преди 3 часа

Продължават процесуално-следствените действия и работата по изясняване на обстоятелствата около смъртта

Актьор от „Ривър Сити“ получи 9 години затвор за изнасилване и нападение

Актьор от „Ривър Сити“ получи 9 години затвор за изнасилване и нападение

Свят Преди 4 часа

Бившият актьор от сериала на „Би Би Си“ беше признат за виновен по пет обвинения за престъпления, извършени в продължение на 15 години

ЕЦБ запази основните лихви без промяна след увеличението им с 0,25 процентни пункта през юни.

ЕЦБ остави лихвите без промяна

Парите ни Преди 4 часа

Основните ставки остават между 2,25% и 2,65%, докато банката следи ефекта от енергийния шок върху инфлацията

Бюти инфлуенсърка почина по време на пластична операция

Бюти инфлуенсърка почина по време на пластична операция

Свят Преди 4 часа

30-годишната популярна създателка на съдържание и майка Адриана Гарсия почина внезапно след усложнения по време на козметична операция в частна клиника в Мексико. Властите започнаха разследване, а близките ѝ скърбят за трагичната загуба

3% лихва по депозит в евро в tbi bank app

3% лихва по депозит в евро в tbi bank app

Парите ни Преди 4 часа

Istock

Почивка в Анталия: Всичко за перфектното пътуване и местата, които не бива да пропускате

Любопитно Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Секстинг: 8 работещи съвета и идеи за горещи съобщения

Edna.bg

Бащинство след 75: Звездните татковци, които доказаха, че за любовта няма възраст

Edna.bg

НА ЖИВО: Апоел Тел Авив – Лудогорец, вижте съставите

Gong.bg

Официално: Сити представи Елиът Андерсън

Gong.bg

Председателят на надзорния орган на ЕЦБ: Преходът към еврото в България премина гладко

Nova.bg

По какъв маршрут се движели Наталия и пастрокът ѝ, преди да бъдат открити

Nova.bg