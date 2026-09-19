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Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант

Снощните удари с балистични ракети и дронове предизвикаха пожар в депо за гориво край международното летище в саудитската столица

19 септември 2026, 22:49
Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант
Източник: АП/БТА

Й еменските хути заявиха, че са нанесли удари по „чувствителни обекти“ в саудитската столица Рияд и по петролни съоръжения в пристанищния град Янбу, часове след като жители съобщиха за експлозии в столицата, предаде АФП.

„В отговор на престъпните опити на саудитския враг да атакува столицата Сана йеменските въоръжени сили извършиха две успешни военни операции с голям брой балистични и крилати ракети и дронове. Първата операция беше насочена срещу чувствителни обекти в саудитската столица Рияд, а втората – срещу съоръжения на „Арамко“ в Янбу“, заяви военният говорител на хусите Яхия Сари в изявление в „Телеграм“.

Изявлението на хутите беше разпространено, след като пожарникари потушиха пожар в резервоар за гориво с логото на саудитския петролен гигант „Арамко“ в депо за горива близо до международното летище на Рияд.

Сайтът за проследяване на полетите „FlightRadar24“ съобщи за „сериозни проблеми“ на международното летище „Крал Халид“ в Рияд, преди въздушният трафик постепенно да се нормализира.

Хутите предприеха светкавична офанзива в Йемен и завзеха значителни територии, поставяйки международно признатото правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, в ситуация, в която то трябва да реагира на настъплението.

Нарушенията последваха въздушна тревога, обявена от саудитските власти през нощта на 18 септември – първото подобно предупреждение, откакто боевете в съседен Йемен се засилиха този месец. 

Източник: БГНЕС    
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