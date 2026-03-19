„Прости ми, сине!“: Майката на Ивайло Калушев отмени погребението му с разтърсващо съобщение

Не мога да позволя този ритуал да се превърне в поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата, пише Румен Леонидов от името на Стела Димитрова-Майсторова

19 март 2026, 12:48
С тела Димитрова-Майсторова, майка на починалия Ивайло Калушев, отмени официалното поклонение, което трябваше да се състои на 22 март. Информацията бе разпространена от писателя Румен Леонидов, тъй като Димитрова е закрила личния си профил в социалните мрежи.

Леонидов публикува снимка на отпечатана бележка от майката, адресирана до нейния син:

„Скъпи сине Ивик! В последните си земни думи ти ме помоли за прошка. Сега е мой ред – аз те моля, прости ми. Отменям обявеното погребение на 22 март. Не мога да позволя този ритуал да се превърне в поле за изява на медии и хора с омраза в сърцата. Церемонията ще се състои в тесен кръг – сред най-близките и приятелите, които те обичат и ценят твоята уникална личност. Тя ще бъде тогава, когато намерим сили и усетим, че и ти си готов за това.

Първоначално траурната церемония бе насрочена за идната неделя. От новото съобщение обаче става ясно, че погребението се отлага за неопределен период и ще се проведе в пълна дискретност, за да се избегне медиен натиск и обществено напрежение.

Конспиративните теории, които ще ви оставят безмълвни

Конспиративните теории, които ще ви оставят безмълвни

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

Разузнаването на САЩ: Режимът в Иран е „непокътнат“

Само три професии са в безопасност от AI: Бил Гейтс посочи кои са те

Само три професии са в безопасност от AI: Бил Гейтс посочи кои са те

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

Предлагат подмяна на старите електромери с умни

pariteni.bg
8 породи котки с необичайни хранителни навици

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 2 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Последни новини

<p>Чудо или опасен прецедент? Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър за последна роля</p>

Технологично чудо или опасен прецедент? Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана за голямата му последна роля

Любопитно Преди 3 минути

Въпреки че ракът на гърлото му попречи да стъпи на снимачната площадка приживе, Холивуд намери начин да върне легендата: Вижте как семейството на Вал Килмър и най-новите технологии обединиха сили, за да завършат последната му мисия в киното

,

Нова вълна от шпионски атаки срещу iPhone: Какво трябва да знаят потребителите в България

България Преди 10 минути

Светът на киберсигурността е в тревога след разкритията за мащабна кампания с шпионския софтуер LightSpy

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

България Преди 19 минути

Съгласно правилника депутатите излизат във ваканция по време на кампанията, която започва в полунощ срещу 20 март

Компактен на плота, бърз в работата

Компактен на плота, бърз в работата

Любопитно Преди 27 минути

По-малко рязане • По-малко бъркотия • Повече време за вас

Няколко зодии ще забогатеят много скоро, сред тях ли сте

Няколко зодии ще забогатеят много скоро, сред тях ли сте

Любопитно Преди 1 час

Хороскопът за края на тази седмица обещава финансови възможности за представителите на зодиакалния кръг. Някои може да получат шанс да увеличат доходите си, докато други ще трябва да бъдат по-предпазливи с разходите

България се включва в европейска инициатива за индустрията

България се включва в европейска инициатива за индустрията

България Преди 1 час

Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите“

Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите“

Любопитно Преди 1 час

Риалити звездата преживя малък инцидент с високи токчета за 80 долара, но по-късно заблестя на червения килим, подкрепяна от новия си любим Луис Хамилтън

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

България Преди 1 час

Мъжът я излъгал, че фирмата ѝ е одобрена по Програмата за развитие на селските райони

,

Напрежение в Оманския залив: Кораб бе ударен от снаряд край Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Ормузкият проток бе блокиран от Иран в отговор на американско-израелската офанзива от 28 февруари

<p>Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия</p>

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Свят Преди 1 час

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Свят Преди 1 час

Александър Бутягин се намира в затвор във Варшава по обвинения, че е извършвал незаконни разкопки и е разграбвал артефакти от древния град Мирмекион в Крим – украински полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

<p>Кейт сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна</p>

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Любопитно Преди 2 часа

Кейт Мидълтън омая Уиндзор с първата си тиара за 2026 г.! Принцесата избра любимата на Даяна „Lover's Knot“ – бижу, което заради тежестта си е причинявало главоболие на покойната лейди Ди. Зелената рокля на Кейт бе фин дипломатичен жест към Нигерия

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

България Преди 2 часа

Въпреки края на зимата, здравната ситуация в страната остава стабилна. Опасността от морбили и коклюш е овладяна, а грипът отстъпва

БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

България Преди 2 часа

„Консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето“, предупреди д-р Ангел Мавровски

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

България Преди 2 часа

Полицаи провериха 11 адреса в павликенските села Върбовка и Бяла черква

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

България Преди 2 часа

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Жената на Захари Бахаров с писма за Първа пролет

Edna.bg

Орлин Горанов кацна на родна земя

Edna.bg

Пламен Илиев пред Gong.bg: Няма скандали около напускането ми, гледаме по различен начин на нещата

Gong.bg

Ас на Черноморец Бургас пред завръщане в еfbet Лига

Gong.bg

Андрей Гюров: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Nova.bg

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Nova.bg