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Сблъсъци и водни оръдия в Хага: Крайнодесен протест завърши с арести и антисемитски скандал

Министър Давид ван Веел осъди хитлеристките поздрави и насилието срещу полицията, след като демонстранти замериха отряда за борба с безредиците с фойерверки

19 септември 2026, 18:24
Сблъсъци и водни оръдия в Хага: Крайнодесен протест завърши с арести и антисемитски скандал
Източник: iStock

Х оландска полиция трябваше да влезе в сблъсъци в събота с около 500 крайнодесни протестиращи, които ги замеряха с фойерверки и други снаряди, след като скандираха антисемитски лозунги на митинг в центъра на Хага. 

Полицията използва палки и специализирани кучета, за да разпръсне демонстрацията, според репортери на AФП на място, след като властите забраниха планиран марш през града, когато избухна насилието. Конна полиция извърши няколко ареста, а властите за кратко използваха водни оръдия, за да разпръснат безредиците. 

Министърът на правосъдието Давид ван Веел реагира в X, че „важно е да се предприемат твърди действия“ срещу сцените на демонстрацията, които включваха „Хитлеристки поздрави, антисемитски лозунги, насилие срещу полицията и хвърляне на фойерверки по отряда за борба с безредиците“. 

Митингът „Ние сме народът“ беше свикан в знак на протест срещу правителствената политика, по-специално към имиграцията. Протестиращите планираха да преминат през града, но местните власти забраниха това, когато избухна насилие в парка, където се събраха, и наредиха демонстрацията да бъде разпръсната. „Буквално губим страната си заради масова миграция“, каза пред AФП един от протестиращите, 31-годишният механик Тийс Янсен. 

Източник: БГНЕС    
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