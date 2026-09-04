Д-р Десислава Панайотова пред Телеграфно подкастът: Калушев управляваше сектата си тоталитарно, но с кадифени ръкавици

Б огословът и експерт по сектите д-р Десислава Панайотова анализира в Телеграфно подкастът трагичните събития около общността в Петрохан, психологическите механизми за контрол върху съзнанието и опасната вълна от неонацизъм сред младежите.

Петрохан – тоталитарна секта с хибридна вяра

Казусът с общността на Ивайло Калушев на Петрохан продължава да поражда сериозни въпроси и полемика. Въпреки че все още се очакват пълните разкрития от разследващите органи, д-р Десислава Панайотова е категорична, че става дума за ясно изразена религиозна общност. Според нея идеите и начинът на живот на групата я определят като конкретна секта, изградена върху тибетския будизъм с елементи от индуизма и местни етнически обичаи.

Опасността в подобни групи произтича от силно доминиращата и тоталитарна роля на техния водач. „Да си тоталитарен водач не означава постоянно да мачкаш или насилваш своите последователи психологически или физически. Това може да става и с кадифени ръкавици“, посочва д-р Панайотова. Чрез внушаването на конкретни идеи съзнанието на човека се улавя до степен, в която той става абсолютен роб на гуруто.

Техниките за промиване на съзнанието и опасният край

Когато един лидер наслои у последователите си идеята, че земният свят е изчерпан, деградирал и пълен с грях, той прекъсва връзката им със здравомислието. Водачите умело насочват адептите си към мисълта, че истинското освобождение и идеален живот се намират в друго измерение или в отвъдното.

„В сектите често се използват психологически похвати като недоспиване, недояждане и прекомерно дълги медитации. Те изтощават организма и го правят изключително податлив на влияние“, допълва експертът. При подобна крайност хората стават уязвими и подготвени да пристъпят към самоубийство, взаимно умъртвяване или готовност да бъдат убити.

Парадоксът: Духовно извисяване с джипове, дронове и оръжия

Едно от най-големите противоречия около групата на Петрохан е разминаването между декларираното духовно търсене и реалните им действия. От една страна се проповядва освобождаване от материалното и отстраняване от суетата на света, а от друга – общността разполага с най-модерно високотехнологично оборудване, дронове, офроуд автомобили и оръжия.

Допълнително съмнение буди фактът, че членовете на групата са ограничавали достъпа на обикновени граждани и туристи до държавни територии в планината и са им изисквали документи. Относно разпространените абсурдни твърдения за общуване и освобождаване на енергия през фонтанелата, д-р Панайотова ги определя като звучащи „налудничаво“. Всички тези елементи показват наличието на сериозни противоречия и прикриване на дейности, които разследването трябва окончателно да разкрие.

Какво още разказа теологът и богослов д-р Десислава Панайотова, гледайте в Телеграфно подкастът.