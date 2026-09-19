Задържаха трима служители на Община Кърджали, сред тях и заместник-кмет

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Т рима служители на Община Кърджали, сред които зам.-кмет и секретарят, са задържани от полицията​, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

Причината е сигнал за оказван натиск върху служител на общинско предприятие.

Според сигнала тримата са се опитвали принудително, против волята на служителя, да упражнят влияние да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност.

В хода на проверката са предоставени аудио записи, доказващи горните твърдения.

Двамата задържани на ръководни постове са в ареста за 24 часа. Третият задържан е освободен.

Материалите по образуваната в ОДМВР - Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление по чл. 143 от НК.