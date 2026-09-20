Майка и две малки деца загинаха при руски удар край Киев

М айка и две малки деца са загинали при руска атака срещу Киевска област, съобщиха украинските власти. Ударът е бил нанесен в събота вечерта във Фастовски район, недалеч от украинската столица.

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Началникът на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че при атаката са загинали жена, момче и момиче.

„Няма думи, с които да изразя болката от тази загуба. Искрените ми съболезнования на семействата и близките на жертвите. Това е непоправима трагедия“, написа Ткаченко в Telegram.

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По данни на украинската национална полиция жертвите са 39-годишна жена, нейният 2-годишен син и 3-годишно момиче. Към момента не е уточнено дали третото дете е дъщеря на загиналата жена.

При атаката са повредени частни жилищни сгради и автомобил. В един от домовете е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен. Спасителни екипи и други служби са работили на място и са документирали последиците от удара.

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Нови атаки срещу Киевска област

Ударът идва на фона на поредица от руски въздушни атаки срещу Киев и района около украинската столица през последните дни.

Само ден по-рано, на 18 септември, при руска атака с дронове във Фастовски район бяха ранени петима души, сред които три деца. Те са били хоспитализирани с акубаротравми и остри реакции на стрес. При атаката са били разрушени и повредени жилищни сгради, както и автомобил.

Киев осъмна с жертви и разрушения

На 17 септември Русия извърши мащабна вълна от ракетни и дронови удари по Киев и други украински градове. В столицата бяха ранени 20 души, а атаки бяха регистрирани в осем области на страната. Бяха нанесени щети и по енергийна инфраструктура и други обекти.

Русия засили въздушната си кампания срещу Украйна през последните седмици. Според анализ на „Файненшъл таймс“ от 20 септември сред засегнатите цели са инфраструктурни, логистични и промишлени обекти, като атаките оказват сериозно влияние и върху икономическата дейност в страната.