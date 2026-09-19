Преди междинните избори: Тръмп публикува списък с „най-големи постижения“

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че е спрял приема на бежанци и е направил английския официален език на САЩ в дълъг списък от най-големите си постижения преди трудни междинни избори през ноември.

Тръмп се стреми да повиши ниските си рейтинги на одобрение преди гласуването през ноември, като анкетите показват, че непопулярната война в Иран и причиненото от нея покачване на цените на горивата и други видове горива вредят на Републиканската му партия.

Анкетите сочат, че партията може да загуби контрол над Камарата на представителите и може би дори над Сената, което би представлявало сериозно предизвикателство за Тръмп и неговата програма „Америка на първо място“ през последните две години от втория му мандат.

В петък Тръмп заяви, че е „постигнал най-сигурната граница в историята“ в дълга публикация в социалните медии на Truth Social, фокусирана върху имиграцията, външната политика и икономиката. „НУЛА нелегални имигранти, допуснати в Съединените щати през последните 16 месеца“, написа той, добавяйки, че администрацията му е намалила приема на бежанци от „опасни места“. Тръмп ръководи често насилствени мерки срещу имиграцията, които включват чести депортации и изпращане на хора, които САЩ не могат законно да изпращат у дома в трети страни, което понякога се компенсира с пари.

Той твърди също, че САЩ са „унищожили капацитета за обогатяване на уран на Иран“, за да гарантират, че ислямската република „НИКОГА няма да има ядрено оръжие“. Това беше едно от често променящите се оправдания на Тръмп за започване на война през февруари. Американо-израелските удари срещу Техеран разтърсиха световната икономика и погълнаха Близкия изток във война, което се оказа тресавище за президент, който обеща да не въвлича Америка в повече чуждестранни войни. Тръмп също така демонстрира тежки мита, наложени на американските търговски партньори, които според него ще „върнат американското производство“.