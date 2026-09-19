Силно лято за туризма у нас: Над 11 милиона нощувки и скок в приходите

Т уристическият сезон у нас продължава със силни резултати, като за периода от май до юли са отчетени над 11 млн. нощувки и повече от 3 млн. туристи. Приходите от нощувки са се увеличили с 13% спрямо същите месеци на миналата година. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров по време на национална среща в Царево с представители на местната власт и туристическия бранш, съобщи NOVA.

Данните от Единната система за туристическа информация показват още, че от началото на годината до средата на септември в местата за настаняване в страната са регистрирани над 7,3 млн. туристи.

По думите на Димитров България посреща над 4 млн. чуждестранни туристи годишно, а амбицията на ведомството е броят им да се удвои до края на мандата. Успоредно с това целта е да бъде запазен и интересът на българите към почивките в страната.

Министърът посочи, че един от основните проблеми остава силната сезонност на туризма. Според него по-добрата транспортна свързаност, организирането на повече събития и активното популяризиране на отделните региони могат да удължат активния период и постепенно да превърнат страната в целогодишна туристическа дестинация.

Сред приоритетите на Министерството на туризма са още по-ефективната реклама на България, въвеждането на механизми за измерване на качеството на туристическия продукт и ограничаването на сивия сектор. Димитров подчерта и необходимостта по-голяма част от генерираните от туризма средства да бъдат инвестирани обратно в инфраструктура, местни събития и популяризиране на регионите и техните забележителности.