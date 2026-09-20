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Как да се храним добре, когато времето и парите са ограничени: Диетологът споделя трикове

Диетолог разкрива как да поддържаме пълноценно и разнообразно меню в трудни периоди, без да купуваме скъпи суперхрани. Вижте кои евтини и дълготрайни продукти от кварталния магазин осигуряват всичко необходимо за организма

20 септември 2026, 06:55
Как да се храним добре, когато времето и парите са ограничени: Диетологът споделя трикове
Източник: iStock

П оддържането на обичайния хранителен режим може да бъде трудно по време на предизвикателни периоди. Ограниченият достъп до прясна храна, липсата на време или ограничените възможности за готвене могат да принудят хората да търсят по-практични решения. В същото време здравословната диета не е задължително да се състои от скъпи продукти или популярни суперхрани.

Започнете със зърнени храни и дълготрайни продукти

По думите на нутрициониста Юлия Драгулова, по време на труден период е важно да не се стремите към „идеално“ меню, а да се фокусирате върху проста основа, която ще ви помогнете да се храните редовно и да получавате основни хранителни вещества.

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Зърнените храни и макаронените изделия могат да се превърнат в една от основите на диетата. Те се съхраняват добре, не изискват сложни условия и могат да служат като база за много ястия.

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подсладена напитка захар
подсладена напитка захар
пържени картофи
дълбоко пържени храни

Диетологът препоръчва да държите у дома няколко вида зърнени храни, за да остане храненето ви разнообразно. Това могат да бъдат гречка (гречка), перлен ечемик, овесени ядки, просо или пшеничен грис. Когато е възможно, е по-добре да избирате паста от твърда пшеница. Сухарите и пълнозърнестите хлебчета също могат да бъдат удобен вариант, тъй като имат дълъг срок на годност и допълват менюто.

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Не забравяйте за протеините

Друга важна част от хранителния режим са източниците на протеин, които не е задължително да са скъпи продукти. Ежедневните хранения могат да включват яйца, пилешко месо, риба, извара, черен дроб и бобови култури.

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Юлия Драгулова препоръчва да се обърне специално внимание и на консервираните храни. Те могат да се съхраняват у дома дълго време и осигуряват удобна алтернатива, когато възможностите за приготвяне на пълноценно ястие са ограничени.

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бекон
бекон
бекон
бял хляб филия

За целта можете да поддържате запаси от риба тон, скумрия или сардини. Бобът, нахутът и лещата също са достъпни източници на протеин.

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Зеленчуците и плодовете не трябва да са скъпи

За да добавите фибри към диетата си и да я направите по-разнообразна, не е необходимо да купувате екзотични плодове или скъпи зеленчуци.

Зелето, морковите, цвеклото, лукът и ябълките са прости храни, които лесно могат да станат част от ежедневното меню. Когато пресните зеленчуци и плодове са по-малко достъпни, могат да се използват замразени зеленчуци и горски плодове.

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грейпфрут
грейпфрут
грейпфрут
спанак

Друг удобен вариант са детските плодови пюрета без добавена захар. Те са лесни за носене, а неотворените опаковки обикновено не изискват съхранение в хладилник.

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Добавете полезни мазнини към менюто си

Не бива да забравяте и за мазнините. Нерафинираното растително масло, семената и ядките могат чудесно да допълнят диетата. В същото време не са ви необходими големи количества от тези храни.

Дори малка порция ядки или семена, или лъжица зехтин или олио, добавена към салатата, прави менюто много по-разнообразно.

Не се опитвайте да направите диетата си перфектна

Основното правило е да не композирате излишно диетата си и да не търсите „перфектните“ храни.

Целта трябва да бъде включването на източници на протеини, въглехидрати и мазнини, както и зеленчуци или плодове, в повечето основни хранения.

Например едно обикновено ястие може да се състои от гарнитура от гречка, яйца или черен дроб и зеленчукова салата с растително масло. Простите и достъпни храни могат да се използват за създаване на пълноценно хранене без сложни рецепти или големи разходи.

Здравословното хранене може да бъде много по-просто, отколкото изглежда. Дори познатите храни от кварталния магазин могат да помогнат за създаването на достатъчно разнообразна диета - ключът е да не изисквате съвършенство от себе си и да се фокусирате върху редовността и достъпността.

Източник: РБК    
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