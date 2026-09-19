Борисов: Връщам ГЕРБ там, където беше

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Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че иска партията да се върне към ясно изразен десен и консервативен политически профил. Той разкритикува навлизането на политическите сили, включително на ГЕРБ, в „полето на популизма“.

Борисов говори по време на форума „Следващите 20: Визия за бъдещето“ в Бургас, организиран по повод 20-годишнината от създаването на Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер“. Сред основните теми на форума са дългосрочното развитие на икономиката, технологиите, образованието и енергетиката.

„Връщам ГЕРБ там, където беше“

„Връщам ГЕРБ там, където беше“, заяви Борисов.

По думите му партията трябва отново да постави в центъра на политиката си финансовата дисциплина, бизнеса и предприемачеството.

„Когато създадохме ГЕРБ, партията тръгна като мощна, консервативно ясна партия“, посочи той.

Борисов свърза десния политически профил с подкрепата за хората, които работят, и за бизнеса, който произвежда, инвестира и създава работни места. Според него ГЕРБ трябва да върне икономическото мислене и предприемачеството в центъра на политиката си.

Лидерът на партията заяви, че през последните години и ГЕРБ е започнал да следва логиката на увеличаване на публичните разходи.

„Започнахме и ние да участваме активно - ще даваме повече за пенсии, повече за заплати, повече, повече, повече. Започнаха заемите и дълговата спирала“, каза Борисов.

Според него „в момента практически всички основни политически сили са в полето на популизма“, включително и ГЕРБ.

Консервативните ценности

Борисов очерта и своето разбиране за консервативния профил на ГЕРБ. Сред ценностите, които посочи, са традиционното семейство и религията, като подчерта уважението към различните вероизповедания.

По думите му партията е подкрепяла православни християни, католици, мюсюлмани и еврейската общност.

Той заяви, че ГЕРБ уважава хората с различна сексуална ориентация, но защити позицията на партията срещу включването на подобни теми в училищното образование.

Критики към политическия дебат

Борисов коментира и състоянието на политическия дебат в страната. Според него поведението на част от политиците отблъсква гражданите от политиката.

„Нивото падна на критичния минимум. Даже много под него“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той призова партията да се адаптира по-бързо към технологичните и икономическите промени и да използва потенциала на българските специалисти.

Като перспективни направления Борисов посочи малките модулни ядрени реактори и редкоземните метали.

Борисов за президентските избори

Лидерът на ГЕРБ засегна и предстоящите президентски избори. По думите му основните функции на държавния глава са да бъде обединител на нацията и върховен главнокомандващ.

„Кой от тези, които се състезават сега, според вас може да ни обедини? За мен - никой“, каза Борисов.

Той защити решението на ГЕРБ да не издига собствена кандидат-президентска двойка на всяка цена и попита защо и останалите партии не са предложили свои кандидати.

Ден по-рано Борисов заяви, че ГЕРБ ще вземе решение за президентската надпревара, когато прецени, че разполага с кандидат, способен да поеме отговорността на институцията.