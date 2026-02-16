България

Мистерията „Петрохан“: Забраненият секс, милионите и една смърт в молитва

Докато разследващите се опитват да подредят пъзела около смъртта на 15-годишния Алекс Макулев, открит в молитвена поза с куршум в главата в кемпера на самопровъзгласилия се за лама Иво Калушев, на повърхността изплуват детайли за живот, подчинен на строги изолационни правила и странни сексуални забрани

16 февруари 2026, 09:57
С лучаят „Петрохан“ продължава да разплита мрежа от мистицизъм, зависимости и вледеняващи разкрития, които излизат далеч извън рамките на обикновено криминално досие. Докато разследващите се опитват да подредят пъзела около смъртта на 15-годишния Алекс Макулев, открит в молитвена поза с куршум в главата в кемпера на самопровъзгласилия се за лама Иво Калушев, на повърхността изплуват детайли за живот, подчинен на строги изолационни правила и странни сексуални забрани.

Жените като „енергийно замърсяване“

Един от най-шокиращите аспекти в битието на затвореното общество около Калушев е пълната изолация на младите мъже от женско присъствие. Показанията на близките на шестимата мъртви мъже рисуват картина на системно потискане на нормалните човешки взаимоотношения.

Според Яни Макулев, баща на убития Алекс, последната връзка на Иво Калушев с жена датира още от миналия век – някъде до 2000-та година. Оттогава насам „гуруто“ изглежда е наложил доктрина, в която жените са излишни, дори опасни. Майката на Валери (младият мъж, подал първия сигнал срещу Калушев през 2022 г.) и близка съратничка на ламата – София Андреева, директно е питала защо в хижата няма жени. Отговорът на Калушев бил категоричен пред нея, че „Правенето на любов ги замърсява енергийно и води до лоши последици както за тях, така и за жените, ако са обикновени, а не практикуващи йогини.“

Андреева допълва, че въпреки посещенията на много жени, нито една не проявила интерес към будизма, което оправдавало липсата на партньорки за мъжете в групата. Резултатът? 22-годишният Николай Златков никога не отварял тема за жени, а като дете в Мексико цинично определил местните момичета като „табуретки“. Ивайло Иванов пък, който имал приятелка в Япония през 2017 г., бързо прекратил отношенията си заради разстоянието и влиянието на средата.

Мексиканската връзка и „наивните“ чувства

Корените на тази зависимост се проследяват до Канкун, Мексико, където през 2015 г. семейство Макулеви гостува на Калушев. Там се разиграва сцена, която подсказва как лидерът на сектата е контролирал емоциите на последователите си. Младият Валери и Деян Илиев (дясната ръка на Калушев) обучават дъщерята на Макулев да се гмурка с кислородни бутилки. Между Валери и момичето пламва искра, стига се и до целувка.

Намесата на Калушев обаче е мигновена. Той предупреждава девойката „да не бъде толкова наивна“ – думи, интерпретирани като внушение, че чувствата на Валери са само моментно увлечение. След този разговор момичето се отдръпва, а емоционалният контрол на ламата триумфира.

Бизнес за милиони под прикритието на будизма

Психологът Иван Игов, който от години наблюдава дейността на различни секти, е безпощаден в анализа си пред NOVA. Според него става дума за класическа „мистична секта“, която обаче е таргетирала специфична група – богати и влиятелни хора.

„В един момент Ивайло Калушев започва да завлича различни последователи. Родители са ми разказвали, че се чудят да запишат ли децата си за тези лагери срещу 100 хил. лв. за две седмици“, споделя Игов, подчертавайки, че хората в „Петрохан“ нямат никаква квалификация да работят с непълнолетни.

Игов отива по-далеч, сравнявайки случая с досиетата „Епстийн“: „Има широка мрежа от зависимост. Тези хора са били много уязвими, възможно е да са работили за служби за сигурност – защо иначе имат тихи електрически мотори, дронове, които могат да носят стотици килограми, и им се регистрират множество оръжия в един ден?“.

Институционален провал и „чадър“

Въпросът защо сектата е оперирала необезпокоявано години наред, въпреки сигналите, остава отворен. Атанас Русев, директор на програма „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията, посочва сериозни пропуски в работата на МВР и ГДБОП. Според него е недопустимо институциите да изискват от жертвите сами да събират доказателства и да водят нови свидетели, вместо да проведат активно разследване.

„Недопустимо е да оставиш една група да контролира територия, има достатъчно институции, които могат да пазят гората“, категоричен е Русев.

Случаят „Петрохан“ вече не е само трагедия за шест семейства. Той е диагноза за система, която е допуснала един „месия“ да търгува с души и да изгради паралелна държава в сърцето на планината.

Източник: "24 часа", Nova.bg    
