Модерни, но опасни: Скритите рискове от спирулината и хлорофила

З елените добавки като спирулина и хлорофил превзеха пазара за здравословен начин на живот. Макар да притежават потенциални ползи, медицинските експерти алармират за скрити опасности при тяхната консумация, за които повечето производители мълчат.

Спирулина: Жизненоважно желязо или опасен токсин?

Спирулината е синьо-зелено микроводорасъл, богато на протеини, витамини от групата B, A и C, както и на желязо. Поради липсата на твърда клетъчна стена, желязото от нея се усвоява по-лесно, което я прави популярна при анемия. Основният риск обаче се крие в нейното добиване.

В естествената си среда спирулината расте заедно с други микроорганизми, съдържащи опасни токсини:

Микроцистини: Чернодробни токсини, които могат увреждат клетките на черния дроб при замърсени партиди.

BMAA (бета-метиламино-L-аланин): Силен невротоксин, който се свързва с повишен риск от невродегенеративни заболявания при продължителна употреба.

Експертите съветват да купувате спирулина само от сертифицирани производители, които публикуват независими лабораторни тестове за чистота.

Хлорофил срещу Хлорофилин: Какво всъщност пием?

Повечето добавки с надпис „хлорофил“ всъщност съдържат хлорофилин - полусинтетична водноразтворима форма. Природният хлорофил се разгражда бързо в стомаха и се усвоява трудно. За разлика от него, хлорофилинът преминава успешно през чревната стена и притежава антиоксидантни свойства, като доказано свързва някои канцерогени в храносмилателния тракт.

Внимание при прием на медикаменти

Зелените добавки не са подходящи за всеки и могат да взаимодействат с животоспасяващи лекарства:

Антикоагуланти (напр. Варфарин): Високото съдържание на витамин K в зелените добавки влияе върху съсирването на кръвта.

Високото съдържание на витамин K в зелените добавки влияе върху съсирването на кръвта. Аутоимунни заболявания: Спирулината стимулира имунната система, което може да предизвика криза при заболявания като лупус или множествена склероза.

Науката е категорична: суперхраните не могат да заменят балансираното хранене, качествения сън и редовната физическа активност.