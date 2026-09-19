Любопитно

Модерни, но опасни: Скритите рискове от спирулината и хлорофила

Популярните суперхрани обещават чудодейно здраве, но крият сериозни рискове за черния дроб и мозъка, за които малко се говори

19 септември 2026, 18:01
Модерни, но опасни: Скритите рискове от спирулината и хлорофила
Източник: iStock

З елените добавки като спирулина и хлорофил превзеха пазара за здравословен начин на живот. Макар да притежават потенциални ползи, медицинските експерти алармират за скрити опасности при тяхната консумация, за които повечето производители мълчат.

Спирулина: Жизненоважно желязо или опасен токсин?

Спирулината е синьо-зелено микроводорасъл, богато на протеини, витамини от групата B, A и C, както и на желязо. Поради липсата на твърда клетъчна стена, желязото от нея се усвоява по-лесно, което я прави популярна при анемия. Основният риск обаче се крие в нейното добиване.

В естествената си среда спирулината расте заедно с други микроорганизми, съдържащи опасни токсини:

  • Микроцистини: Чернодробни токсини, които могат увреждат клетките на черния дроб при замърсени партиди.
  • BMAA (бета-метиламино-L-аланин): Силен невротоксин, който се свързва с повишен риск от невродегенеративни заболявания при продължителна употреба.

Експертите съветват да купувате спирулина само от сертифицирани производители, които публикуват независими лабораторни тестове за чистота.

Хлорофил срещу Хлорофилин: Какво всъщност пием?

Повечето добавки с надпис „хлорофил“ всъщност съдържат хлорофилин - полусинтетична водноразтворима форма. Природният хлорофил се разгражда бързо в стомаха и се усвоява трудно. За разлика от него, хлорофилинът преминава успешно през чревната стена и притежава антиоксидантни свойства, като доказано свързва някои канцерогени в храносмилателния тракт.

Внимание при прием на медикаменти

Зелените добавки не са подходящи за всеки и могат да взаимодействат с животоспасяващи лекарства:

  • Антикоагуланти (напр. Варфарин): Високото съдържание на витамин K в зелените добавки влияе върху съсирването на кръвта.
  • Аутоимунни заболявания: Спирулината стимулира имунната система, което може да предизвика криза при заболявания като лупус или множествена склероза.

Науката е категорична: суперхраните не могат да заменят балансираното хранене, качествения сън и редовната физическа активност.

Източник: rambler.ru    
зелени добавки спирулина хлорофил скрити опасности токсини суперхрани взаимодействие с лекарства хранителни добавки аутоимунни заболявания невротоксини
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Край на чакането в трафика: Създадоха кола, която „прескача“ задръстването

Край на чакането в трафика: Създадоха кола, която „прескача“ задръстването

Кремъл открито предложи икономическо сътрудничество на крайнодясната АзГ преди изборите в Германия

Кремъл открито предложи икономическо сътрудничество на крайнодясната АзГ преди изборите в Германия

Горивата скочиха с 5 евроцента за броени дни, предлагат нова отстъпка за шофьорите

Горивата скочиха с 5 евроцента за броени дни, предлагат нова отстъпка за шофьорите

Преди междинните избори: Тръмп публикува списък с „най-големи постижения“

Преди междинните избори: Тръмп публикува списък с „най-големи постижения“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 често срещани здравословни проблема при Помераните

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 3 дни
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 3 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 3 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Гълъб Донев: Членството на България в ОИСР продължава да бъде стратегически приоритет

България Преди 1 час

Заместник министър-председателят участва в неформалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси

,

НАТО: Приветстваме съобщението за близкото споразумение между САЩ, Дания и Гренландия

Свят Преди 2 часа

НАТО приветства историческото споразумение между САЩ, Дания и Гренландия, което дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на острова. Алиансът определя Арктика и Северния Атлантик като ключови за колективната сигурност

Верижна катастрофа блокира пътя край Пазарджик, жена е в болница

Верижна катастрофа блокира пътя край Пазарджик, жена е в болница

България Преди 4 часа

При инцидента са се ударили два автомобила, микробус и тежкотоварен камион с македонска регистрация

Път пропадна във Варна след поредна авария на магистрален водопровод

Път пропадна във Варна след поредна авария на магистрален водопровод

България Преди 4 часа

Спукване на ключов водопровод остави голяма част от града без вода

Инцидент на летището в Мюнхен: Кола се вряза в паркиран самолет, шофьорът е тежко пострадал

Инцидент на летището в Мюнхен: Кола се вряза в паркиран самолет, шофьорът е тежко пострадал

Свят Преди 4 часа

Автомобилът се е блъснал в двигател на летателната машина, а след това и в стълба за качване на пътници

Кибератака срещу онлайн гласуването в Москва по време на втория ден от изборите в Русия

Кибератака срещу онлайн гласуването в Москва по време на втория ден от изборите в Русия

Свят Преди 4 часа

Парламентарните избори в страната се провеждат три дни - на 18, 19 и 20 септември

МВР: Пеевски не е декларирал 36 полета за над 5 млн. евро

МВР: Пеевски не е декларирал 36 полета за над 5 млн. евро

България Преди 5 часа

Любомир Николов заяви, че събраните данни ще бъдат изпратени на прокуратурата

Планетата Земя

Земята губи своята форма, учени разбраха защо

Любопитно Преди 5 часа

Изглежда, че Земята променя формата си, превръщайки се, парадоксално, в едновременно повече и по-малко сплескана, в зависимост от това как я измервате

Моторист загина при челен сблъсък с камион край Хасково, има и ранен

Моторист загина при челен сблъсък с камион край Хасково, има и ранен

България Преди 6 часа

Почина легендата на Интер и италианския футбол Сандро Мацола

Почина легендата на Интер и италианския футбол Сандро Мацола

Свят Преди 6 часа

Една от най-разпознаваемите фигури в историята на италианския футбол си отиде на 83-годишна възраст

Борисов: Връщам ГЕРБ там, където беше

Борисов: Връщам ГЕРБ там, където беше

България Преди 6 часа

Той постави акцент върху финансовата дисциплина, бизнеса и предприемачеството и разкритикува политическия дебат

Имат ли смартфоните и джаджите ни срок на годност

Имат ли смартфоните и джаджите ни срок на годност

Технологии Преди 7 часа

Според публикации в интернет умните ни устройства, часовници, телефони и дори компютри, имат неофициален срок на годност, след който стават неизползваеми и това се решава от производителя, което провокира притеснения сред хората, но така ли е

Земеделският министър за цената на хляба: Не би трябвало да има сериозно повишение

Земеделският министър за цената на хляба: Не би трябвало да има сериозно повишение

България Преди 7 часа

Това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин, заяви Пламен Абровски

Задържаха трима служители на Община Кърджали, сред тях и заместник-кмет

Задържаха трима служители на Община Кърджали, сред тях и заместник-кмет

България Преди 7 часа

Причината е сигнал за оказван натиск върху служител на общинско предприятие

Доналд Тръмп-младши връща парите на руския олигарх, платил за сватбеното му тържество?

Доналд Тръмп-младши връща парите на руския олигарх, платил за сватбеното му тържество?

Свят Преди 8 часа

Това съобщи американският президент Доналд Тръмп

Путин обвини Украйна, че пречи на мира и се меси в изборите

Путин обвини Украйна, че пречи на мира и се меси в изборите

Свят Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Мари Константин разтопи мрежата с фотосесия на двете си дъщери

Edna.bg

Дакота Джонсън: Представях си живота си различно на 36

Edna.bg

Жертва и тежко ранен след жесток побой над възрастни хора в Благоевградско

Nova.bg

България и Дания с 2:2 победи в Купа „Дейвис“, пети мач ще реши победителя

Nova.bg