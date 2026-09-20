Хутите поеха отговорност за нападението в Рияд

Й еменското движение на хутите пое отговорност за атаките срещу „чувствителни обекти“ в столицата на Саудитска Арабия - Рияд и съоръжения на саудитския петролен гигант „Арамко“ в Янбу, предаде "Франс прес". А пожар избухна край международното летище „Крал Халид“.

Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант

Саудитската военна коалиция, която подкрепя правителствените сили в Йемен, съобщи, че е прихванала и унищожила балистична ракета, изстреляна от хутите към Рияд. Според коалицията са били осуетени и атаки срещу цивилни и инфраструктурни обекти в Биша, Таиф, Фарасан и Янбу.

Саудитските власти бяха издали предупреждение за въздушна атака през нощта. Журналисти на AFP в Рияд съобщиха, че са чули силни експлозии.

По-късно жители на столицата разказаха пред агенцията, че са чули нова серия от взривове.

„Видяхме черен дим и пламъци близо до летището“, казаха те.

Кадри, проверени от AFP, показват стълб черен дим над района на летището. Пожарникари са гасили огън, избухнал в резервоар за гориво с логото на „Арамко“ в депо близо до международното летище „Крал Халид“.

След атака срещу летището в Сана: Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

Хутите поеха отговорност

Военният говорител на хутите Яхия Сари заяви, че движението е извършило две военни операции с „голям брой балистични и крилати ракети и дронове“.

По думите му първата атака е била насочена срещу „чувствителни обекти“ в Рияд, а втората - срещу съоръжения на „Арамко“ в Янбу, пристанищен град на Червено море.

Хутите заявиха, че атаките са отговор на действията на Саудитска Арабия в Йемен. Саудитските власти обаче съобщиха, че ракетата към Рияд е била прихваната.

Атаката доведе до нарушения във въздушния трафик на летището в Рияд. Имаше закъснели и отменени полети, но по-късно въздушният трафик беше възстановен.

Конфликтът се изостря: Нова ескалация между хутите и Саудитска Арабия

Напрежението между Саудитска Арабия и хутите се засилва

Атаката е първата срещу Рияд, откакто през юли отново се стигна до ескалация на бойните действия между хутите и подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски правителствени сили. През последните седмици хутите засилиха офанзивата си и установиха контрол върху значителни територии по крайбрежието на Червено море.

Групировката контролира голяма част от северен и западен Йемен. През последните дни тя разшири присъствието си по Червено море, включително в района на стратегическия проток Баб ел Мандеб, който е ключов маршрут за международното корабоплаване и превоза на енергийни ресурси.

Саудитска Арабия отговори с въздушни удари по позиции на хутите в Йемен. Успоредно с това продължават боевете между хутите и силите на международно признатото йеменско правителство, подкрепяно от Рияд.

Нова ескалация: Въздушна тревога в Рияд, чуха се експлозии

Заплаха за петрола и корабоплаването

Развитието на конфликта има значение и извън границите на Йемен. Баб ел Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и е важен морски маршрут между Европа и Азия чрез Суецкия канал.

Засилването на боевете по Червено море създава допълнителен риск за корабоплаването в момент, когато трафикът през Ормузкия проток вече е сериозно нарушен заради регионалния конфликт.

Саудитска Арабия е един от най-големите производители и износители на петрол в света, а пристанището Янбу има ключово значение за износа на суров петрол през Червено море. Последните атаки срещу енергийната инфраструктура и транспортните маршрути засилват опасенията за сигурността на доставките.

Конфликтът в Йемен отново се разгаря

Йемен е в гражданска война от 2014 г., когато хутите завзеха столицата Сана и голяма част от северната и западната част на страната. През следващата година Саудитска Арабия оглави военна коалиция в подкрепа на йеменското правителство.

През 2022 г. беше постигнато относително затишие, но през юли 2026 г. бойните действия отново се засилиха. През последните седмици хутите предприеха мащабна офанзива по крайбрежието на Червено море, а боевете доведоха до ново разселване на цивилни.

Според данни на ООН десетки хиляди души са били принудени да напуснат домовете си след възобновяването на бойните действия.