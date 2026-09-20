Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

П отребителската кошница на едро поскъпва с едно евро спрямо миналата седмица. Това показват новите данни на Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ), съобщи БНТ.

Кои стоки поскъпват най- осезаемо?

Най-сериозен скок в цените се наблюдава при зеленчуците и плодовете:

- Краставици: увеличение с над 23%

- Праскови: поскъпване с близо 19%

Сериозен ръст на цените на едро се отчита още при захарта и картофите.

Къде има глътка въздух за портфейла?

Въпреки общото поскъпване, при някои сезони плодове и зеленчуци се отчита регистрирано намаление:

- Грозде: поевтиняване с над 12%

- Зелена салата и ябълки: спад с над 5.5%

- Лимони: също се продават на по-ниски цени спрямо предходната седмица.

Драстични разлики в цените по градове

Данните за страната показват огромни ножици в цените на едни и същи хранителни продукти в различните области:

- Захар: Килограм захар в Добрич се продава за 0.74 евро, докато в Смолян цената достига 1.00 евро.

- Брашно: Най-изгодно е във Враца, а най-скъпо се търгува в Пловдив.

- Кашкавал: Най-ниски цени на едро са отчетени в Добрич, а първенството по най-висока цена държи Велико Търново.