Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Льо Пен, която е възприемана като не особено критична към Русия, втвърди тона към Москва, след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини “Ошан”, предаде ДПА.

В съвместно изявление с лидера на нейната партия “Национален сбор” - Жордан Бардела, Льо Пен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет.

“Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна пряко или косвено чрез сплашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск“, написаха Льо Пен и Бардела.

Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва, добави тя.

Писмото бе провокирано от скорошното решение на Москва да постави под принудително управление руския бизнес на няколко европейски компании, включително “Ошан”.

Льо Пен и Бардела също така написаха за “вражеските действия в Европа”, които заявиха, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици.

В миналото Льо Пен многократно беше критикувана за това, че не се дистанцира достатъчно ясно от Кремъл. Тя беше подложена на критики и заради изтеглен заем от чешко-руска банка през 2014 г.

Сега тя и Бардела написаха, че е легитимно да се обсъжда дипломатическата и стратегическа ориентация на Франция. Това трябва да включва и обсъждане на степента на подкрепа за Украйна - и условията, свързани с нея. Въпреки това, натискът отвън е нелегитимен.

“Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да “улесни“ постигането на военните цели на Русия в Украйна“, казаха двамата.

Льо Пен се стреми да спечели президентските избори следващата пролет. В социологическите проучвания в момента тя води с голяма преднина пред „останалите кандидати“ и има добри шансове да отиде на балотаж.