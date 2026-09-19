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Отново инцидент в Молдова: Неизвестен дрон се взриви близо до Кишинев

Външното министерство в Кишинев нарече случая сериозна последица от войната в Украйна, след като край село Колоница бяха намерени отломки

19 септември 2026, 19:23
Отново инцидент в Молдова: Неизвестен дрон се взриви близо до Кишинев
Източник: iStock

М олдова заяви в събота, че дрон стои зад „недопустимо“ нарушение на въздушното ѝ пространство, случило се предния ден и довело до експлозия близо до столицата Кишинев. 

Инцидентът, при който няма данни за пострадали хора или нанесени щети, „представлява нова и сериозна последица от агресивната война на Русия срещу Украйна“, се посочва в изявление на молдовското външно министерство. Оттам допълват, че „всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на Молдова е недопустимо и представлява сериозно нарушение на суверенитета на страната ни“. 

Експлозията стана в петък в Колоница – село близо до Кишинев. В публикация във Facebook полицията съобщи, че близо до мястото на взрива са открити отломки, вероятно от дрон. Властите не посочиха откъде е дошъл предполагаемият дрон. 

През последните месеци обаче в източноевропейски държави все по-често се съобщава за навлизане на дронове – инциденти, които се свързват с продължаващата война в Украйна, започната от Русия през 2022 г. Граничната полиция на Молдова съобщи, че в събота няколко неидентифицирани летателни апарата са навлезли във въздушното пространство на страната в югоизточната част, като един от тях се е разбил на украинска територия. Миналата седмица Молдова затвори въздушното си пространство, след като беше засечен руски дрон, навлизащ откъм Украйна; това наложи забавяне на излитането от Кишинев на самолет с украинския президент Володимир Зеленски на борда, който беше на посещение в страната. 

Източник: БГНЕС    
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