Отново инцидент в Молдова: Неизвестен дрон се взриви близо до Кишинев

М олдова заяви в събота, че дрон стои зад „недопустимо“ нарушение на въздушното ѝ пространство, случило се предния ден и довело до експлозия близо до столицата Кишинев.

Инцидентът, при който няма данни за пострадали хора или нанесени щети, „представлява нова и сериозна последица от агресивната война на Русия срещу Украйна“, се посочва в изявление на молдовското външно министерство. Оттам допълват, че „всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на Молдова е недопустимо и представлява сериозно нарушение на суверенитета на страната ни“.

Експлозията стана в петък в Колоница – село близо до Кишинев. В публикация във Facebook полицията съобщи, че близо до мястото на взрива са открити отломки, вероятно от дрон. Властите не посочиха откъде е дошъл предполагаемият дрон.

През последните месеци обаче в източноевропейски държави все по-често се съобщава за навлизане на дронове – инциденти, които се свързват с продължаващата война в Украйна, започната от Русия през 2022 г. Граничната полиция на Молдова съобщи, че в събота няколко неидентифицирани летателни апарата са навлезли във въздушното пространство на страната в югоизточната част, като един от тях се е разбил на украинска територия. Миналата седмица Молдова затвори въздушното си пространство, след като беше засечен руски дрон, навлизащ откъм Украйна; това наложи забавяне на излитането от Кишинев на самолет с украинския президент Володимир Зеленски на борда, който беше на посещение в страната.