Майката на Ивайло Калушев: Въпросът защо ги убиха виси с все по-разрастваща се сила

Б лизо два месеца след трагедията „Петрохан - Околчица“, отнел живота на шестима души, близките на жертвите продължават да изискват отговори от институциите. Стела Димитрова - Майсторова, майка на Ивайло Калушев, разпространи чрез общественика Румен Леонидов публично обръщение, в което настоява за пълно изясняване на обстоятелствата около трагедията.

В текста си Майсторова подчертава, че изминалите 55 дни от 1 февруари насам не са донесли успокоение, а по-скоро засилват обществения и личен натиск за справедливост.

Искане за отговори и критика към институциите

Майката на Ивайло Калушев директно свързва липсата на яснота с действията на държавните органи. Според нея жертвите - Ники, Иво, 15-годишното момче, Ивей, Дечо и Пламен - „заслужават истината“, а отговорността за предоставянето ѝ лежи върху обществото и институциите. Тя определя ситуацията като „чудовищен сценарий на властимащите“ и призовава за прозрачност.

„Въпросът ЗАЩО ЖИВОТЪТ ИМ БЕ ОТНЕТ виси с все по-разрастваща се сила и изисква ОТГОВОР да бъде даден!!!“, заявява тя в писмото си.

Паметна плоча на мястото на трагедията

В публикацията се съобщава още, че Ралица - майката на един от най-младите сред загиналите, Ники - е взела решение да постави паметна плоча върху скала на символно за групата място. Майсторова изразява подкрепа към волята на почерненото семейство да запази паметта за загиналите и да се противопостави на официалните версии, които близките намират за незадоволителни.

Четири епизода от един прекършен живот

Писмото на Стела Майсторова разкрива неподозирани и светли детайли от живота на Ники - момчето, което на невръстна възраст става световно откритие, гмуркайки се в пещерите на Юкатан за филма „Неизследваното“.

За любовта: Майката си спомня моментите на чиста обич между Ники и кучето му Дурин.

За принципите: Ники е бил дете на природата - отказвал силиконови бъркалки в кухнята, признавал само дървени лъжици и се радвал на баницата без масло, приготвена специално за него.

За чудото: Стела разказва за момент от миналото, в който Ники е бил на крачка от смъртта в болница, но Иво го „връща“ към живота с думите: „Внуших му, че е здрав!“.

Личностите зад черната статистика

Майсторова използва повода, за да припомни постиженията на загиналия Ники, който още като дете става международен герой в документалния филм „Неизследваното“, гмуркайки се в пещерите на Юкатан. Тя описва групата като хора със специфичен мироглед, свързани с планината и природата.

Писмото завършва с кратка характеристика на всяка от шестте жертви, подчертавайки тяхната индивидуалност:

Дечо (Деликатност), Пламен (Смиреност), Ивей (Лъчезарност), Сашко (Чаровност), Ники (Просветленост) и Иво (Необятност).

„Последните години животът ги събра на едно място, а смъртта ги увековечи завинаги!!! Да е светъл пътят им и следата, която оставиха, дано покълне и роди плод!“, завършва майката на Калушев.

Към момента официалното разследване по случая продължава, като близките остават в очакване на окончателните експертизи.