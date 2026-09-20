Свят

Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за генерален секретар на ООН

Бившата президентка на Чили беше на предпоследно място при последното неофициално гласуване на Съвета за сигурност

20 септември 2026, 07:57
Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за генерален секретар на ООН
Източник: AP/БТА

Б ившата президентка на Чили Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за поста генерален секретар на ООН. Решението ѝ идва няколко седмици след като тя се класира на предпоследно място при неофициалното гласуване на Съвета за сигурност, предаде Франс прес.

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

„Реших да не поддържам кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН“, заяви Бачелет във видеоклип, публикуван в социалните ѝ мрежи.

Тя отбеляза, че кампанията ѝ е допринесла за поставянето на въпроса за избора на жена от Латинска Америка начело на световната организация.

„Ние допринесохме за утвърждаването в международния дебат на идеята, че следващият генерален секретар трябва да бъде жена от Латинска Америка“, посочи Бачелет.

Старт на надпреварата за ООН: Шестима кандидати се борят за поста на Антонио Гутериш

  • Кой е начело в надпреварата

При неофициалното гласуване през август на първо място се класира бившата министърка на външните работи на Гаяна Каролин Родригес Биркет.

До момента нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН. Сред кандидатите няма и друг представител на Латинска Америка, заемал най-високия пост в организацията, освен перуанеца Хавиер Перес де Куеляр, който беше генерален секретар от 1982 до 1991 г.

Гутериш: Време е жена да оглави ООН

  • Кои остават в надпреварата

След оттеглянето на Бачелет за наследник на 77-годишния Антонио Гутериш остават седем кандидати - четири жени и трима мъже.

Португалецът Гутериш заема поста от 2017 г. Вторият му мандат приключва на 31 декември 2026 г., след което ООН трябва да има нов генерален секретар.

Източник: БТА, Николай Велев    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Росен Йорданов: Открити са снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи

Росен Йорданов: Открити са снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи

Тръмп прекъсна престоя си в „Кемп Дейвид“ заради ескалацията в Близкия изток

Тръмп прекъсна престоя си в „Кемп Дейвид“ заради ескалацията в Близкия изток

Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

Атака с дронове срещу Москва: Поразен е нефтопреработвателен завод, има и жертви

Атака с дронове срещу Москва: Поразен е нефтопреработвателен завод, има и жертви

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Leapmotor иска да е „Apple за автомобили“, подготвя втори бранд

Leapmotor иска да е „Apple за автомобили“, подготвя втори бранд

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 3 дни
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 4 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 4 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израелски удари в Газа: Четирима загинали, сред тях 10-годишно момиче

Израелски удари в Газа: Четирима загинали, сред тях 10-годишно момиче

Свят Преди 47 минути

Сред жертвите е и синът на директора на здравното министерство в Газа

САЩ удариха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, четирима са загинали

САЩ удариха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, четирима са загинали

Свят Преди 53 минути

Тандемът на Мирослав и д-р Пекин продължава напред в звездния турнир на “Игри на волята”

Тандемът на Мирослав и д-р Пекин продължава напред в звездния турнир на “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Колоритното дуо на Теодор-Чикагото и Александра Фейгин отпадна от надпреварата

Една и съща фамилия, по-дълъг брак? Какво разкрива едно ново проучване за връзката между имената и разводите

Една и съща фамилия, по-дълъг брак? Какво разкрива едно ново проучване за връзката между имената и разводите

Любопитно Преди 2 часа

Какво се крие в едно име? Освен идентичност и наследство, може би и тайната на по-дългия брак. Звучи като отживелица, но анализ на данни от САЩ хвърля светлина върху една интересна тенденция, която ни кара да се замислим за символите в съвременната любов

До 32° в неделя, след това идват дъжд, вятър и застудяване

До 32° в неделя, след това идват дъжд, вятър и застудяване

България Преди 2 часа

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца

Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант

Ракетен удар и взривове в Рияд: Хутите атакуваха Саудитска Арабия и петролен гигант

Свят Преди 10 часа

Снощните удари с балистични ракети и дронове предизвикаха пожар в депо за гориво край международното летище в саудитската столица

Марин Льо Пен с остър обрат: Няма да допуснем Русия да ни диктува политиката

Марин Льо Пен с остър обрат: Няма да допуснем Русия да ни диктува политиката

Свят Преди 10 часа

След поставянето на френски компании под принудително управление в Русия, лидерите на „Национален сбор“ заявиха, че няма да толерират дестабилизация и опити за натиск от страна на Москва

,

България отпадна от Европейското по волейбол след загуба от Германия

България Преди 11 часа

„Лъвовете“ стигнаха до елиминациите след драматичен завършек на груповата фаза

,

Германски генерал оглави Военния комитет на НАТО

Свят Преди 12 часа

Новоизбраният председател благодари на колегите си за “доверието, което са му оказали”

Унгария отпуска парични помощи на шофьорите на дизелови автомобили

Унгария отпуска парични помощи на шофьорите на дизелови автомобили

Свят Преди 12 часа

Собствениците на дизелови коли с мощност под 150 конски сили ще получават по 5000 форинта

,

Силно лято за туризма у нас: Над 11 милиона нощувки и скок в приходите

България Преди 13 часа

Данните показват над 7,3 млн. туристи от началото на годината, а ведомството цели запазване на интереса на българите и борба със сивия сектор

,

Мариана Кукушева: Хлябът се превръща в труднодостъпна храна за много хора

България Преди 13 часа

От бранша отправиха три предложения към правителството, за да може хлябът да остане достъпен

,

Найденов за избора на ВСС: Има индикации за прегрупиране в кабинета на Сарафов

България Преди 13 часа

Подготвят и конституционни промени, които да позволят освобождаването на членове на ВСС при установени сериозни нарушения

Иран представи условията си за подновяване на мирните преговори със САЩ

Иран представи условията си за подновяване на мирните преговори със САЩ

Свят Преди 14 часа

Продължават консултациите с катарските и пакистанските пратеници, а Техеран очаква отговор от американския президент Доналд Тръмп.

Отново инцидент в Молдова: Неизвестен дрон се взриви близо до Кишинев

Отново инцидент в Молдова: Неизвестен дрон се взриви близо до Кишинев

Свят Преди 14 часа

Външното министерство в Кишинев нарече случая сериозна последица от войната в Украйна, след като край село Колоница бяха намерени отломки

.

Беларус проведе военни учения близо до границата с Европейския съюз

Свят Преди 14 часа

Маневрите близо до границата на ЕС са включвали отбрана срещу саботажни групи и борба с дронове, съобщават от военното министерство в Минск

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Рокля за 250 долара и диаманти за 27 000: Модното послание на Тейлър Суифт

Edna.bg

Та-дам! Вече можем да поправяме любимите обувки у дома

Edna.bg

Правосъдният министър: Случаят „Петрохан” е едно от големите престъпления на десетилетието, отговорите тепърва предстоят

Nova.bg

Кога ще усетим първото сериозно есенно застудяване за тази година

Nova.bg