Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за генерален секретар на ООН

Б ившата президентка на Чили Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за поста генерален секретар на ООН. Решението ѝ идва няколко седмици след като тя се класира на предпоследно място при неофициалното гласуване на Съвета за сигурност, предаде Франс прес.

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

„Реших да не поддържам кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН“, заяви Бачелет във видеоклип, публикуван в социалните ѝ мрежи.

Тя отбеляза, че кампанията ѝ е допринесла за поставянето на въпроса за избора на жена от Латинска Америка начело на световната организация.

„Ние допринесохме за утвърждаването в международния дебат на идеята, че следващият генерален секретар трябва да бъде жена от Латинска Америка“, посочи Бачелет.

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Кой е начело в надпреварата

При неофициалното гласуване през август на първо място се класира бившата министърка на външните работи на Гаяна Каролин Родригес Биркет.

До момента нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН. Сред кандидатите няма и друг представител на Латинска Америка, заемал най-високия пост в организацията, освен перуанеца Хавиер Перес де Куеляр, който беше генерален секретар от 1982 до 1991 г.

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Кои остават в надпреварата

След оттеглянето на Бачелет за наследник на 77-годишния Антонио Гутериш остават седем кандидати - четири жени и трима мъже.

Португалецът Гутериш заема поста от 2017 г. Вторият му мандат приключва на 31 декември 2026 г., след което ООН трябва да има нов генерален секретар.