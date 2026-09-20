България

До 32° в неделя, след това идват дъжд, вятър и застудяване

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца

Василена Василева Василена Василева

20 септември 2026, 06:52
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В ремето в неделя ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има временни увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми, съобщиха от НИМХ. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София – около 29°.

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

  • По Черноморието 

ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността главно над южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

  • Над планините 

ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток, по най-високите била и върхове – от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

  • В началото на следващата седмица 

с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Във вторник ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна, на повече места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще са предимно между 17° и 22°, а минималните – между 10° и 15°.

Редактор: Василена Василева
Източник: НИМХ    
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