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Феномен на 10 години: „Марс на Земята“ цъфна в лилаво

Поради необичайните валежи от Ел Ниньо, най-сухата пустиня на Земята - Атакама, се превърна в море от цветя. Редкият феномен, случващ се веднъж на десетилетие, покрива до 15 000 кв. км с килим от над 200 вида цветя и трансформира пейзажа

20 септември 2026, 06:56
Феномен на 10 години: „Марс на Земята“ цъфна в лилаво
Източник: istockphoto

П устините са обширни пясъчни пространства с екстремни температури, където човек рядко би очаквал да види буен цъфтеж на растителност. Пустинята Атакама в Чили обаче напълно опровергава това схващане.

Простираща се на над 1000 километра в Северно Чили, западно от Андите, Атакама носи титлата на най-сухото неполярно място на планетата. Тя е толкова суха, че често я наричат Лунната долина или Долината на смъртта. Извънземният ѝ вид, сухата почва и почти пълната липса на микробиологичен живот я правят едно от най-добрите места на Земята за тестване на оборудване за космически мисии до Марс.

Пустинята Атакама е наричана „цъфтящата пустиня“, въпреки че е най-сухата неполярна пустиня в света

Въпреки тази екстремна суша, животът намира начин да се развива в определени кътчета - най-вече в т.нар. „ломас“ (зони с растителност, поддържани живи от богатата на влага крайбрежна мъгла, известна като каманчака). Тези малки влажни джобове поддържат живота на скакалци, пеперуди, колибри, андски фламинга и дори хумболтови пингвини по крайбрежието. „Пустинният цъфтеж“ се случва, когато над 200 вида цветя напълно променят безплодния пейзаж с ярки цветове.

Процесът изисква много специфична комбинация от валежи (между 15 и 30 мм), предимно през юни и юли. Освен това е необходимо и оптимално студено време, за да се събудят спящите семена, заровени в почвата. Тази година, поради необичайно силните валежи през август 2026 г., причинени от феномена Ел Ниньо, Националната горска корпорация на Чили прогнозира исторически цъфтеж, който потенциално ще покрие площ до 15 000 квадратни километра, започвайки от началото на септември и достигайки своя пик през втората половина на октомври.

Според репортаж на DW и видеокадри на AFP в YouTube, пейзажът на Атакама в момента е обагрен в цветен килим там, където обикновено се виждат само няколко вида кактуси. Този път лилаво-сини цветя са заобиколили бодливите растения. Този феномен на „цъфтящата пустиня“ обикновено се случва през интервал от 5 до 10 години, след необичайно силни валежи през зимните за Чили месеци (от юни до август).

Пустинята Атакама получава изключително малко валежи през годината

В Атакама падат средно около 15 мм дъжд годишно, в сравнение с около 75 мм в Сахара. Някои зони от пустинята получават едва от 1 до 3 мм годишно, а определени метеорологични станции в нейното свръхаридно ядро никога не са регистрирали и капка дъжд в историята на измерванията. Съществуват дори доказателства, че части от пустинята може да са останали без значителни валежи за повече от четири века - между 1570 г. и 1971 г.

Причината се крие в нейното географско разположение

Притисната между Андите на изток и Чилиийските крайбрежни планини на запад, пустинята практически е изолирана от влага и от двете страни. Андите спират влажния въздух, идващ от Амазония, докато студеното Хумболтово течение охлажда тихоокеанския въздух до степен, която предотвратява образуването на облаци и дъжд.

Що се отнася до нейната възраст, учените дълго време вярваха, че екстремните условия в пустинята са се появили преди 10 до 20 милиона години, през периода от ранния до средния миоцен. По-нови изследвания обаче изместиха този времеви период значително по-назад. Според д-р Бенедикт Ритер-Принц от Кьолнския университет, чието проучване е публикувано в Nature Communications, най-сухото ядро на пустинята вероятно е съществувало още преди около 45 милиона години. Той обяснява, че това разкритие „я прави един от най-дълготрайно сухите региони на Земята и ни кара да преразгледаме как и кога се развиват подобни екстремни среди“.

Източник: TOI    
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