България

Земеделският министър за цената на хляба: Не би трябвало да има сериозно повишение

Това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин, заяви Пламен Абровски

Василена Василева Василена Василева

19 септември 2026, 11:21
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Н е би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба, защото това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

"В условията на абсолютен бюджетен дефицит ние успяхме да отделим 180 млн. евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликата в цената на газьола между 2025 и 2026 г., както и да ги подпомогнем за разликата в цената на торовете. Това е нещо изключително успешно, което беше направено", посочи той, цитиран от DarikNews.bg.

"Нека да правим разлика между производството на пшеница, което е суровина за производството на хляб, за което Министерството на земеделието се е погрижило изключително добре. В следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, което се влияе много повече от цената на тока и цената на труда", заяви Абровски.

"За да бъдат по-конкурентни българските земеделски производители, трябва да можем да осигурим много по-конкурентен транспорт. Ако говорим конкретно за зърно, в цената му се включва и компонентът за транспорт. Когато транспортът е изключително скъп заради високите цени на горивата, производителите на зърно в районите на Видин, Враца и Монтана, за да могат да изнесат продукцията си през Варна, са изправени пред значително оскъпяване. Затова, когато им осигурим достъп до българските железници, където транспортът е много по-евтин, тяхната цена ще бъде равна на цената на производителите във Варна и Бургас", смята той.

Според него необоснован скок на цените на храните не може да има.

"Още през 2025 г. беше приет Законът за въвеждане на еврото, който казва, че никой не може необосновано да вдига цените. Когато "Прогресивна България" дойде на власт, първото нещо, което направихме, беше да удължим действието на този закон. Така че до 1 януари 2027 г. никой не може да си позволи необосновано да вдига цените".

"Това, за което постоянно се говори в медийното пространство, че цените се вдигат – не, те не се вдигат, защото има законова забрана, и Комисията за защита на потребителите изключително сериозно следи за това нещо", смята министърът.

"Всяка една от големите търговски вериги докладва цените на всички свои хранителни стоки всеки ден и в момента, в който се види увеличение, се отива на проверка от абсолютно всички институции в България, за да се види, ако има такова увеличение, то икономически обосновано ли е или не. Мантрата на някои политици, които се опитват абсолютно фалшиво да въведат в нашето общество страхове, че сме в голяма криза - това са абсолютни политически спекулации", смята Абровски.

По думите му, ако има ръст на цените, то той се дължи на икономически обосновани фактори.

"Кризисният план се изразява в подкрепата, която даваме, но за мен не е важно да се прави кризисен план. Важно е да имаме дългосрочна, устойчива политика, която да не се влияе от това кой е министър, за да може да възстановим счупения модел на хранителни доставки. Не е важно какво ще направим сега, а утре, за да може вдругиден на тези хора повече да не им се налага да протестират", коментира още той.

Министър Абровски е в новозагорското село Еленово за откриването на изложението „От градината до теб - Еленово 2026“. 

Toй засегна и друга тема: "Колкото повече правителството на "Прогресивна България" вади неща за г-н Пеевски, толкова по-изнервен става г-н Асен Василев".

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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