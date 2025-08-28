България

Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак

28 август 2025, 14:52
Д ясната ръка от статуя на Херакъл над човешки ръст откри екипът на проф. Вагалински при разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика, съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

Сигурно е, че е точно на Херакъл, защото се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака, неизменен атрибут на този митичен герой.

Източник: БГНЕС

На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването.

Сега тези причини вече не съществуват, така че се надяваме скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя, подчертават археолозите.

Източник: БГНЕС    
Херакъл Статуя Разкопки Хераклея Синтика Археология Проф. Вагалински Древен град
