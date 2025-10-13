За първи път от 2 години насам: Григор Димитров изпадна от Топ 30 на световната ранглиста

Г ригор Димитров изпадна от Топ 30 на световната ранглиста за първи път от над две години. За последно българинът беше извън първите 30 през май 2023 година.

Той започва тази седмица под №32, като губи осем позиции. В актива си най-добрият ни тенисист има 1545 точки.

Първата ни ракета трябваше да играе тази седмица, но оттегли заявката си за ATP 250 турнира в Стокхолм. За Димитров това щеше да е първо участие от "Уимбълдън" насам, когато беше принуден да се оттегли от мача с Яник Синер заради контузия на гръден мускул. Неучастието на българина в Стокхолм се отразява негативно на ранкинга му, тъй като миналата година той игра финал на "Nordic Open".

Следващите турнири, за които Григор Димитров е заявил участие, са ATP 500 във Виена (20-26 октомври) и Мастърсът в Париж (27 октомври – 2 ноември).

Карлос Алкарас остава на въхра с 11 340 точки, следван от Яник Синер с 10 000. Испанецът е и фаворит за това да завърши годината като №1. Александър Зверев, Тейлър Фриц и Новак Джокович допълват първите пет, но са много далеч от Алкарас и Синер.