Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

"Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме", обяви днес във Варна президентът Румен Радев.

Той коментира казуса с кмета на Варна и информацията, че по делото има таен свидетел – украински гражданин.

"Дали има такъв, дал ли е показания и срещу кого, не мога да коментирам, това е територия на съда", посочи президентът. По думите му смущаваща е работата на ДАНС.

Радев уточни, че според публикации в началото на юли изпълняващият функциите председател на ДАНС със своя заповед изгонил въпросния украински гражданин и му наложил забрана за влизане в страната заради обществено опасна дейност и пране на пари във Варна.

"Ако това е вярно, в регионалната дирекция трябва да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване", посочи президентът.

Но само две седмици по-късно изпълняващият функциите председател на ДАНС отменил собствената си заповед.

"Това е абсолютен прецедент, за стотици издавани забрани за много години назад няма друг такъв случай. И идва логичният въпрос кой е "натиснал" изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо?", попита президентът.

Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай, дали публикациите са верни или не.

По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, подчерта Радев.

Той поясни, че към него информация по този казус не е постъпвала.

"Това насочва към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цели", заяви президентът и добави, че това е резултат от промените в службите, които според него са нарушили функционирането на България като правова държава.

Президентът Радев е във Варна за церемонията за връчване на отличията на младежи от Международната награда на херцога на Единбург.