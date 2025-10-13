България

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай

13 октомври 2025, 15:24
Радев атакува ДАНС за кмета на Варна
Източник: БТА

"Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните, все по-яростни политически репресии, все по-брутален грабеж на публичен ресурс и на частен бизнес, за което все по-малко ще научаваме", обяви днес във Варна президентът Румен Радев.

Той коментира казуса с кмета на Варна и информацията, че по делото има таен свидетел – украински гражданин.

"Дали има такъв, дал ли е показания и срещу кого, не мога да коментирам, това е територия на съда", посочи президентът. По думите му смущаваща е работата на ДАНС.

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

Радев уточни, че според публикации в началото на юли изпълняващият функциите председател на ДАНС със своя заповед изгонил въпросния украински гражданин и му наложил забрана за влизане в страната заради обществено опасна дейност и пране на пари във Варна.

"Ако това е вярно, в регионалната дирекция трябва да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване", посочи президентът.

Но само две седмици по-късно изпълняващият функциите председател на ДАНС отменил собствената си заповед.

"Това е абсолютен прецедент, за стотици издавани забрани за много години назад няма друг такъв случай. И идва логичният въпрос кой е "натиснал" изпълняващия функциите председател на ДАНС да поеме този риск и да погази собствените си мотиви и защо?", попита президентът.

Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай, дали публикациите са верни или не.

По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, министър-председателя и на председателя на НС, подчерта Радев.

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Той поясни, че към него информация по този казус не е постъпвала.

"Това насочва към мисълта, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но явно я използват за свои користни цели", заяви президентът и добави, че това е резултат от промените в службите, които според него са нарушили функционирането на България като правова държава.

Президентът Радев е във Варна за церемонията за връчване на отличията на младежи от Международната награда на херцога на Единбург. 

Източник: БТА, Мила Едрева, Валентина Добринчева    
Румен Радев Варна ДАНС
Последвайте ни
Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 19 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 21 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 17 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 19 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

България Преди 34 минути

След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят

Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

Свят Преди 44 минути

„Когато се оженихме преди 50 години, нямахме представа как ще се разгърне животът ни...Честита годишнина, скъпи Бил"

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Свят Преди 1 час

Сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен

42 жертви, сред които и деца, при автобусна катастрофа в Южна Африка

42 жертви, сред които и деца, при автобусна катастрофа в Южна Африка

Свят Преди 1 час

Автобусът се е преобърнал в планински участък на магистрала N1 в провинция Лимпопо

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Свят Преди 1 час

Той посети Израел по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас"

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Свят Преди 1 час

Всички необходими служби ликвидират последиците от нощната атака

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

Намушкаха 25-годишен мъж в Ловеч - двама арестувани, трети се издирва

България Преди 1 час

25-годишният, който е криминално проявен и осъждан, е намушкан в областта на гърба

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Предупредителни знаци за инфаркт, които се появяват 12 години по-рано

Любопитно Преди 1 час

Ранните симптоми на сърдечен удар, които могат да спасят живота ви

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

България Преди 1 час

Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, посочи Божидар Божанов

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Губим половината си приятели на всеки 7 години - ето как да ги запазим

Любопитно Преди 1 час

Широкият социален кръг се смята, че намалява риска от смърт с 45%, което е приблизително равно на въздействието на диетата и упражненията взети заедно

Защо няма Нобелова награда за математика

Защо няма Нобелова награда за математика

Любопитно Преди 1 час

Разбирането на причината, поради която няма Нобелова награда за математика, изисква поглед към историята

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване

<p>Нетаняху няма се включи в срещата в Египет, посветена на мира в Газа</p>

Израел: Нетаняху няма се включи в срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Свят Преди 2 часа

По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници

<p>Трима учени си поделят Нобеловата награда за икономика</p>

Нобелова награда за икономика - трима отличени за устойчив растеж

Свят Преди 2 часа

Бързоразвиващите се технологии засягат всички нас, тъй като нови продукти и производствени методи заместват старите в безкраен цикъл

<p>Какво се случва с икономиката на Русия</p>

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Свят Преди 2 часа

Икономиката на Русия е изправена пред сериозни проблеми, но това едва ли ще доведе до скорошно прекратяване на войната в Украйна, коментират експерти

Мъж е с фрактури, след като беше ударен от шофьор с положителна проба за наркотици

Мъж е с фрактури, след като беше ударен от шофьор с положителна проба за наркотици

България Преди 2 часа

Пешеходецът е пострадал с фрактури по тялото и главата и е настанен за лечение в болница

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Оттегля ли се Крал Чарлз III от престола заради влошено здраве?

Edna.bg

Меган Маркъл показа снимки на порасналата си дъщеря

Edna.bg

Отиде си Манчестър Юнайтед от Свищов

Gong.bg

Левски обяви седмичната си програма

Gong.bg

Усмивки и сълзи от радост: Първи кадри с освободените израелски заложници (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

ИТН оттегли законопроекта си за промени в Наказателния кодекс

Nova.bg