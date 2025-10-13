Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение

"Европа, парализирана от страх и негъвкавост в действията си, ще бъде доведена до самоунищожение", заяви днес началникът на германската разузнавателна служба Мартин Йегер пред депутати в Бундестага, предаде ДПА.

Целта на Москва е да направи Европейския съюз, по-голямата икономическа сила, зависима от Русия, подчерта той.

Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, смята Йегер.

"Не трябва просто да стоим и да предполагаме, че няма да се очаква евентуална руска атака поне до 2029 г.", посочи той.

"Границите между мира и войната стават все по-размити", отчете Йегер.

"В най-добрия случай може да кажем, че в Европа има студен мир, който по всяко време може да се превърне в гореща конфронтация. Трябва да се подготвим за ескалация на ситуацията", поясни Йегер.

Той говори по време на изслушване в комисия за парламентарен контрол, която наблюдава работата на разузнавателните служби.

Йегер заяви, че Кремъл иска да тества границите на Запада, като подкопава НАТО, дестабилизира европейските демокрации и всява смут в обществото.