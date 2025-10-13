Свят

Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение

Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, смята Йегер

13 октомври 2025, 17:15
Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение
Източник: БТА

"Европа, парализирана от страх и негъвкавост в действията си, ще бъде доведена до самоунищожение", заяви днес началникът на германската разузнавателна служба Мартин Йегер пред депутати в Бундестага, предаде ДПА. 

Целта на Москва е да направи Европейския съюз, по-голямата икономическа сила, зависима от Русия, подчерта той.

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Германия е изправена пред опасност от страна от Русия, смята Йегер. 

"Не трябва просто да стоим и да предполагаме, че няма да се очаква евентуална руска атака поне до 2029 г.", посочи той.

Меркел и провалената ѝ политика спрямо Русия

"Границите между мира и войната стават все по-размити", отчете Йегер.

"В най-добрия случай може да кажем, че в Европа има студен мир, който по всяко време може да се превърне в гореща конфронтация. Трябва да се подготвим за ескалация на ситуацията", поясни Йегер. 

Какъв ли ще е следващият ход на Путин в хибридната война?

Той говори по време на изслушване в комисия за парламентарен контрол, която наблюдава работата на разузнавателните служби. 

Йегер заяви, че Кремъл иска да тества границите на Запада, като подкопава НАТО, дестабилизира европейските демокрации и всява смут в обществото. 

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Германско разузнаване Русия Европа
Последвайте ни
Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение

Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

Къде инвестират парите си младите българи

Къде инвестират парите си младите българи

pariteni.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 22 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 23 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 20 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 21 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отиде си визионерът на италианския стил – Чезаре Пачиоти

Отиде си визионерът на италианския стил – Чезаре Пачиоти

Свят Преди 36 минути

Новината за кончината му предизвика вълна от тъга и почит сред неговите почитатели, колеги и партньори по цял свят

<p>Григор Димитров изпадна от Топ 30 в световната ранглиста</p>

За първи път от 2 години насам: Григор Димитров изпадна от Топ 30 на световната ранглиста

Любопитно Преди 38 минути

Тенисистът загуби осем позиции

9 храни, които могат да намалят риска от рак

9 храни, които могат да намалят риска от рак

Любопитно Преди 1 час

Прости промени в диетата могат да подкрепят здравето ви в дългосрочен план. Текстът има информативна цел и не е медицинска препоръка

Кои са освободените заложници от Газа?

Кои са освободените заложници от Газа?

Свят Преди 2 часа

Всички заложници, с изключение на един, са сред 251-те души, отвлечени по време на нападението на палестинската групировка "Хамас" срещу южен Израел на 7 октомври 2023 г.

„Chatfishing“: Как изкуственият интелект променя онлайн запознанствата

„Chatfishing“: Как изкуственият интелект променя онлайн запознанствата

Свят Преди 2 часа

„Беше сякаш наистина се опитваше да ме опознае на по-дълбоко ниво. Въпросите му изглеждаха много по-обмислени от обичайното"

.

Южна Корея използва холограми на полицаи за борба с престъпността

Любопитно Преди 2 часа

Холограмата е висока над 170 см и е моделирана по истински човек

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

България Преди 2 часа

След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят

Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

Неочаквана двойничка на Сидни Суини - младата Хилари Клинтън

Свят Преди 2 часа

„Когато се оженихме преди 50 години, нямахме представа как ще се разгърне животът ни...Честита годишнина, скъпи Бил"

Артьом

Три операции спасиха живота на 18-годишен младеж, пострадал при наводнението в Елените

България Преди 3 часа

Артьом е приет в болницата мокър и без документи след часове в наводнено помещение, но лекарите успяха да спасят крайника му

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Огромното наследство, което Даян Кийтън остави

Свят Преди 3 часа

Легендарната актриса беше не само звезда от световна величина, но и изключително успешен инвеститор в недвижими имоти

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

СЗО алармира: 1 от 6 инфекции са резистентни към антибиотици

Свят Преди 3 часа

Антибиотичната резистентност се е увеличила при над 40 процента от наблюдаваните антибиотици, с годишен среден ръст от 5 до 15 процента

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Челен сблъсък на два експресни влака в Словакия, близо 100 ранени

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията във влаковете е имало около 80 пътници

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Отнеха лиценза на фирма, чийто сироп уби 19 деца в Индия

Свят Преди 3 часа

Сиропът съдържа 48,6% диетиленгликол, който е силно токсичен

42 жертви, сред които и деца, при автобусна катастрофа в Южна Африка

42 жертви, сред които и деца, при автобусна катастрофа в Южна Африка

Свят Преди 3 часа

Автобусът се е преобърнал в планински участък на магистрала N1 в провинция Лимпопо

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Тръмп получи бурни аплодисменти в израелския парламент

Свят Преди 3 часа

Той посети Израел по случай сключеното примирие с участието на САЩ между израелската държава и "Хамас"

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Нощна атака в Одеса: 60-годишен мъж е ранен, гори мащабен пожар

Свят Преди 3 часа

Всички необходими служби ликвидират последиците от нощната атака

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Даян Кийтън - иконата, която остаря красиво и живя свободно (ВИДЕО)

Edna.bg

Оттегля ли се Крал Чарлз III от престола заради влошено здраве?

Edna.bg

Обявиха датите за Sesame Купа на България, ЦСКА и Левски играят в един ден

Gong.bg

Йодегор аут за няколко седмици - Арсенал разкри тежестта на контузията на норвежеца

Gong.bg

Усмивки и сълзи от радост: Първи кадри с освободените израелски заложници (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

ИТН оттегли законопроекта си за промени в Наказателния кодекс

Nova.bg