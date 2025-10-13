САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа

С АЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, целящо да сложи край на двегодишната война.

„Документът ще излага правила и разпоредби и много други неща“, заяви Тръмп преди подписването, като повтори два пъти, че „то ще се спазва“.

Американският президент Доналд Тръмп обяви „страхотен ден за Близкия изток” по време на срещата на върха за Газа в Египет, където международните посредници подписаха декларация за гарантиране на края на войната в палестинските територии.

Няколко часа по-рано в Йерусалим, където беше посрещнат като герой, Тръмп обяви пред Кнесета края на „дългия кошмар“ за Израел и палестинците с прекратяването на огъня в Газа и освобождаването на последните 20 живи заложници в замяна на близо 2000 палестински затворници.

Като инициатор на плана за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, опустошена от две години война, американският президент съпредседателства в Шарм ел-Шейх заедно с египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси среща на върха за Газа, в която участваха 31 лидери на държави и международни организации.

Нито Нетаняху, нито представители на „Хамас“ присъстваха, но палестинският президент Махмуд Абас беше там и стисна ръката на американския президент.

Последният посрещна лидерите на червен килим, усмихвайки се и стискайки ръката на всеки от тях. Зад гигантския надпис „PEACE 2025“ Тръмп няколко пъти вдигна палец пред камерите.

Тръмп обяви „мир в Близкия изток“, след подписването на декларацията.

„Заедно постигнахме това, което всички смятаха за невъзможно. Най-накрая имаме мир в Близкия изток“, заяви Тръмп в реч пред колегите си лидери.

На площад „Заложниците“ в Тел Авив с радостни сцени бе посрещнато освобождаването на 20 живи заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г. по време на безпрецедентна атака на „Хамас“ срещу Израел. Някои бяха сериозни, други се усмихваха, много се прегръщаха.

В Рамала в окупирания Западен бряг пристигането на автобусите, превозващи освободените от Израел палестински затворници, беше посрещнато с изблик на радост. За мнозина това беше първата среща на свобода от години, дори десетилетия. „Това е възраждане“, заяви Махди Рамадан, освободен затворник.

Други автобуси пристигнаха в Хан Юнес, в южната част на ивицата Газа, където бяха посрещнати от хиляди хора, развяващи палестинското знаме и знамето на палестинското ислямистко движение „Хамас“.

20-те заложници бяха освободени на четвъртия ден от примирието между Израел и „Хамас“. По-голямата част от 251-те души, отвлечени по време на атаката на 7 октомври, бяха освободени по време на две предишни примирия.

„Това не е само краят на една война, това е краят на една ера на терор и смърт“, заяви Доналд Тръмп пред израелския парламент, където беше посрещнат с овации. Той призова палестинците да „се отвърнат завинаги от пътя на тероризма“.

През деня двадесет заложници бяха предадени на два етапа на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), чиито автомобили потеглиха към Израел под погледа на въоръжени мъже, облечени в черни униформи на „Хамас“. Няма снимки от самото освобождаване.

В замяна Израел освободи 1968 палестински затворници, според данните на затворническата администрация.