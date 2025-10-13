Свят

Кръвопролитни сблъсъци между „Хамас“ и клан в Газа след примирието

Миналата седмица избухнаха първи схватки между палестинската ислямистка групировка и клана Догмуш

13 октомври 2025, 23:27
Кръвопролитни сблъсъци между „Хамас“ и клан в Газа след примирието
Източник: iStock/GettyImages

В град Газа избухнаха ожесточени сблъсъци между силите за сигурност на „Хамас" и членове на въоръжен клан.

Миналата седмица избухнаха първи схватки между палестинската ислямистка групировка и клана Догмуш, след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“. В неделя вечерта в квартал Сабра в град Газа са се случили престрелки, според свидетели, които говориха с АФП при условие за анонимност, позовавайки се на опасения за тяхната безопасност. 

„Около 200 членове на силите за сигурност са се сражавали, докато не покориха напълно членовете на клана“, каза местен жител.

„Имаше мъртви и ранени сред членовете на семейство Догмуш, но също така и мъченици и ранени сред силите за сигурност“, добави той. Друг съсед даде подобен разказ, казвайки, че спокойствието в квартала се е върнало едва около 21:30 ч.

Източник от управляваното от „Хамас“ Министерство на вътрешните работи в Газа призна, че е имало жертви и от двете страни. Обвинявайки клана Догмуш, че е свързан с израелските сили и е извършил няколко убийства, източник от министерството заяви, че около 60 членове на семейството са били арестувани.

Семейството отрече всякакво сътрудничество с Израел, но призна в изявление, че някои от членовете му са извършили „престъпления“, без повече подробности.

Освен това то обвини службите за сигурност на „Хамас“, че са се насочвали безразборно към всички негови членове.

„През последните дни беше достатъчно да принадлежиш към семейство Догмуш, за да бъдеш прострелян в краката, убит, арестуван или да ти изгорят къщата“, заяви Абу ал-Хасан Догмуш, водеща фигура на клана. 

След завземането на властта в Ивицата Газа през 2007 г., „Хамас“ е имал многократни сблъсъци с кланове, включително Догмуш. В неделя Министерството на вътрешните работи на Газа обяви откриването на „период на обща амнистия“ за „членове на престъпни банди“, които не са извършили убийства по време на войната. Откакто прекратяването на огъня влезе в сила в петък, репортери на AФП наблюдаваха разполагането на силите за сигурност на „Хамас“ в няколко градски района, пазари и по пътищата в Ивицата Газа.

Източник: БГНЕС    
Хамас Клан Догмуш Газа
Последвайте ни
Катастрофа между трамвай и кола насред София

Катастрофа между трамвай и кола насред София

НАТО се подигра на

НАТО се подигра на "счупена" руска подводница

Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение

Берлин: Европа, парализирана от страх, ще бъде доведена до самоунищожение

„Поколението Z“ свали президента на Мадагаскар

„Поколението Z“ свали президента на Мадагаскар

Къде инвестират парите си младите българи

Къде инвестират парите си младите българи

pariteni.bg
Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

Всички критикуваха Toyota, сега тя се кани да поведе EV революцията

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Георг Георгиев: Германия е сред най-близките ни стратегически партньори

Георг Георгиев: Германия е сред най-близките ни стратегически партньори

България Преди 2 часа

Германският външен министър Йохан Вадефул започна днес двудневно посещение в България и Румъния

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа

Свят Преди 3 часа

Американският президент Доналд Тръмп обяви „страхотен ден за Близкия изток”

Вадефул: България е модел за страните от Западните Балкани

Вадефул: България е модел за страните от Западните Балкани

Свят Преди 5 часа

Той определи предстоящото присъединяване на страната към еврозоната, като силен сигнал за стабилността на Европа

Тръмп е готов да се помири с Иран

Тръмп е готов да се помири с Иран

Свят Преди 5 часа

Тръмп: Готови сме да сключим споразумение, когато и вие сте готови

Отиде си визионерът на италианския стил – Чезаре Пачиоти

Отиде си визионерът на италианския стил – Чезаре Пачиоти

Свят Преди 6 часа

Новината за кончината му предизвика вълна от тъга и почит сред неговите почитатели, колеги и партньори по цял свят

<p>Григор Димитров изпадна от Топ 30 в световната ранглиста</p>

За първи път от 2 години насам: Григор Димитров изпадна от Топ 30 на световната ранглиста

Любопитно Преди 6 часа

Тенисистът загуби осем позиции

Снимката е илюстративна

Жена брутално нападна мъжа си, докато спи - изляла върху него вряло олио и лют червен пипер

Свят Преди 7 часа

Инцидентът е станал на 2 октомври в дома на семейството в Ню Делхи, Индия

Билборд срещу руското посолство в София с Путин и Митрофанова

Билборд срещу руското посолство в София с Путин и Митрофанова

България Преди 7 часа

Надпис: "Вън от язовир "Искър". Тук не е Москва"

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

Загубите на Русия в Украйна минаха на друго ниво

Свят Преди 8 часа

От началото на годината руските загуби растат главоломно

9 храни, които могат да намалят риска от рак

9 храни, които могат да намалят риска от рак

Любопитно Преди 8 часа

Прости промени в диетата могат да подкрепят здравето ви в дългосрочен план. Текстът има информативна цел и не е медицинска препоръка

Кои са освободените заложници от Газа?

Кои са освободените заложници от Газа?

Свят Преди 8 часа

Всички заложници, с изключение на един, са сред 251-те души, отвлечени по време на нападението на палестинската групировка "Хамас" срещу южен Израел на 7 октомври 2023 г.

„Chatfishing“: Как изкуственият интелект променя онлайн запознанствата

„Chatfishing“: Как изкуственият интелект променя онлайн запознанствата

Свят Преди 8 часа

„Беше сякаш наистина се опитваше да ме опознае на по-дълбоко ниво. Въпросите му изглеждаха много по-обмислени от обичайното"

.

Южна Корея използва холограми на полицаи за борба с престъпността

Любопитно Преди 8 часа

Холограмата е висока над 170 см и е моделирана по истински човек

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

България Преди 8 часа

Той призова ресорната комисия в Народното събрание да изясни всички обстоятелства около този случай

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

България Преди 8 часа

След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят

<p>Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно&nbsp;</p>

Манчестър Юнайтед от Свищов почина внезапно – мъжът, който татуира емблемата на любимия тим на челото си

България Преди 8 часа

Марин Здравков Левиджов, известен като Манчестър Юнайтед от Свищов, десетилетия водеше дела за името си и живееше за клуба, преди внезапно да почине

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
1

Танцът на сребърните фазани

sinoptik.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg

Даян Кийтън - иконата, която остаря красиво и живя свободно (ВИДЕО)

Edna.bg

Оттегля ли се Крал Чарлз III от престола заради влошено здраве?

Edna.bg

Белгия се върна на върха след обрат срещу Уелс в Кардиф

Gong.bg

Исландия и Франция не излъчиха победител в интересен двубой

Gong.bg

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа

Nova.bg

Мохамед Халаф: Войната в Близкия изток далеч не е приключила

Nova.bg