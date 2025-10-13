Любопитно

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Двамата започват да се срещат през 1974 г. и се разделят през 1990 г., след като актрисата му поставя ултиматум – а той отказва да се ожени

13 октомври 2025, 10:04
Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)
Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване

Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване
Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)

Гешев и Калоян от „Игри на волята”: Георги Шопа прекалява със стратегиите (ВИДЕО)
Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гордиенко потънаха в дълбините на Блатото в “Игри на волята”
Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом
Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути
Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“

Японски учени разгадаха една от най-трудните загадки на COVID-19 - „мозъчната мъгла“
Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Шокиращи номинации в Big Brother тази вечер

Е дно от най-големите съжаления на Ал Пачино след смъртта на бившата му любима Даян Кийтън е, че никога не се е оженил за нея. Според източници, легендарният актьор дълбоко съжалява, че не е направил тази крачка, въпреки продължилата им близо две десетилетия връзка с прекъсвания.

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

Кийтън, която почина в събота в Калифорния на 79-годишна възраст, изигра приятелката на Пачино в култовата трилогия „Кръстникът“. Двамата започват да се срещат през 1974 г. и се разделят през 1990 г., след като актрисата му поставя ултиматум – а той отказва да се ожени.

Според публикация на Daily Mail, 85-годишният Пачино сега тежко преживява загубата ѝ. „Знам, че завинаги ще съжалява, че не направи своя ход, когато имаше шанс“, споделя близък приятел на актьора пред изданието. „Години след раздялата им Ал казваше: „Ако е писано да бъде, никога не е твърде късно за ново начало.“ Но, за съжаление, сега вече е.“

„Оглеждайки се назад, Ал признава, че любовта на живота му беше Даян — жената, която винаги е наричал „невероятна““, добавя приятелят.

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)

По думите на източника, Пачино и Кийтън никога не са поддържали контакт, въпреки че са живели съвсем близо един до друг в Бевърли Хилс.

„Попитах го веднъж защо, а той ми каза: „Няма нужда да говорим. Казахме всичко, което трябваше да се каже тогава.““

В интервю за The Sunday Times през 2017 г. Кийтън си спомня за връзката си с Пачино и признава, че с времето е осъзнала – по-добре е било никога да не се женят.

„Дори не исках да ми предложи брак. Просто си мислех, че може би в крайна сметка ще се ожени за мен“, разказва тя.
„Казах си: „Не ми предлагай, просто го направи.“ Но това така и не се случи — и това беше благословия и за двама ни. За него щеше да е кошмар.“

Носителката на „Оскар“ споделя, че двамата просто не са били подходяща двойка.

„И двамата сме ексцентрични. Той имаше нужда от жена, която да се грижи за него, а аз — от мъж, който да се грижи за мен. Беше важно да се оставим един друг на мира, да се сбогуваме“, казва тя. „Но това не беше мой избор.“

Кийтън неведнъж е признавала, че е била лудо влюбена в Пачино, още от времето, когато са снимали първия „Кръстник“ през 1972 г.

„Бях луда по него. Очарователен, забавен, непрестанно говорещ“, разказва тя пред People през 2017 г. „Имаше нещо в него — като изгубено сираче, като луд гений. И, о, беше прекрасен!“

В кадри: Животът и усмивката на неповторимата Даян Кийтън
24 снимки
Даян Кийтън
Даян Кийтън
Даян Кийтън
Даян Кийтън

Даян Кийтън никога не се омъжва, но на 50-годишна възраст осиновява две деца — дъщеря Декстър (29 г.) и син Дюк (25 г.). Пачино също никога не е бил женен. Той има четири деца: Джули Мари (35 г.), близнаците Антон и Оливия (24 г.) и малкия Роман (2 г.).

През 2017 г. актьорът направи рядка публична поява на 45-ата церемония на наградите за цялостен принос на AFI в чест на Кийтън, където ѝ посвети трогателни думи: „Ти си артистка, Ди. Ти си велика артистка... Обичам те завинаги.“

Пачино не е единственият, който трудно приема смъртта ѝ. Според близки, и режисьорът Уди Алън, с когото Кийтън имаше връзка в началото на 70-те и засне няколко от най-емблематичните си филми, е „изключително съкрушен“ от загубата.

Източник: /pagesix.com/    
Ал Пачино Даян Кийтън любов Холивуд смърт съжаление
Последвайте ни
След бедствието в Елените: Германски инвеститори в

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

93-годишен мъж стана баща отново и планира да има още деца

93-годишен мъж стана баща отново и планира да има още деца

Къде инвестират парите си младите българи

Къде инвестират парите си младите българи

pariteni.bg
Как да изкъпя котката си

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 15 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 16 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 13 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 14 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кой има право на хранителни помощи? Пълният списък с критериите</p>

Над 640 000 българи ще бъдат подпомогнати с храни и хигиенни материали

България Преди 15 минути

Раздаването на пакетите започва поетапно от 13 октомври

След наводнението в Царево през 2023 г.: Държавата отпусна спешно 5 млн. лв.

След наводнението в Царево през 2023 г.: Държавата отпусна спешно 5 млн. лв.

България Преди 25 минути

Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 03.10.2025 г.

Тези зеленчуци могат да предпазят тялото ви от захарта

Тези зеленчуци могат да предпазят тялото ви от захарта

Любопитно Преди 40 минути

„Открихме, че консумацията на вид диетични фибри, наречен инулин, променя бактериите в червата"

Доналд Тръмп пуска луксозна колекция часовници „Fight, Fight, Fight“

Доналд Тръмп пуска луксозна колекция часовници „Fight, Fight, Fight“

Свят Преди 43 минути

Цените варират между 499 и 799 долара

,

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

България Преди 43 минути

В редица общини държавата вече е основен работодател

<p>Шокираща молба от младоженци: Такса 600 долара на гост</p>

Младоженци поискаха от гостите си да платят 600 долара за сватбата им

Любопитно Преди 1 час

От таксуване за вода, до продаване на билети - младоженци намират креативни начини да спестят

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

Свят Преди 1 час

Руските спортисти ще участват в състезанието като неутрални

Каква роля играе Турция в мирния план за Газа

Каква роля играе Турция в мирния план за Газа

Свят Преди 1 час

След като две години се държеше настрана, сега Турция се присъединява към многонационалните сили за наблюдение на примирието между Израел и Хамас

<p>Къде е проблемът в политиката на Франция?</p>

Politico: Къде е проблемът в политиката на Франция?

Свят Преди 1 час

Петата република на Франция е вродено неспособна да приеме компромис и споделяне на властта

Учени: Кораловите рифове са обречени заради затоплянето на океаните

Учени: Кораловите рифове са обречени заради затоплянето на океаните

Любопитно Преди 1 час

Преминаването на климатичните "преломни моменти" може да предизвикат домино ефект от катастрофи

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

България Преди 1 час

Ваксинирането намалява риска от заболяване и усложнения

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Свят Преди 1 час

40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров

<p>Мъж с българско гражданство е сред предадените 7 заложници от &quot;Хамас&quot;</p>

"Хамас" предаде 7 заложници на Червения кръст, сред тях е мъж с българско гражданство

Свят Преди 2 часа

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Църквата почита 4-ма мъченици от Пергам, пострадали за вярата

Църквата почита 4-ма мъченици от Пергам, пострадали за вярата

Любопитно Преди 2 часа

Светите мъченици Карп и Папил, Агатодор и сестра му Агатоника живели в края на втори и първата половина на трети век

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

България Преди 2 часа

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си

<p>Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&amp;Co 08</p>

Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

Технологии Преди 2 часа

Това е плъг-ин хибридът с най-големия пробег изцяло на ток в Европа, но освен този факт, друг голям плюс е интериорът. Той ще има за задача да омекоти ефекта на най-големия му минус

Всичко от днес

От мрежата

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg
1

Пороите забавят есенната сеитба

sinoptik.bg
1

Циклони обещават дъждове до края на октомври

sinoptik.bg

Меган Маркъл показа снимки на порасналата си дъщеря

Edna.bg

Успешно и безопасно отслабване с пектин

Edna.bg

Бивш национал на България започна със Септември

Gong.bg

Ерлинг Халанд се завръща предсрочно в Ман Сити

Gong.bg

"Хамас" освободи първите седем израелски заложници, сред тях е и мъжът с българско гражданство

Nova.bg

Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел

Nova.bg