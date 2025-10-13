Шведската прокуратура прекрати делото за кабела и кораба "Вежен"

П рокуратурата на Швеция прекрати окончателно делото за прекъсването на подводен кабел между Латвия и Швеция от български кораб през февруари тази година, като представи заключения, че става въпрос за инцидент и посочи технически неизправности на плавателния съд като причина за събитието, предаде БНР.

Швеция: Последното прекъсване на кабел в Балтийско море не е саботаж

Подводният кабел, свързващ шведския остров Готланд с латвийския град Вентспилс, бе увреден на 26 януари тази година. Швеция незабавно задържа българския съд "Вежен", плаващ под малтийски флаг, и започна разследване за "саботаж", преди да отхвърли тази възможност и да освободи кораба няколко дни по-късно на 3 февруари.

Швеция освободи кораба "Вежен"

"Разследването ясно показва, че прекъсването на кабела е било причинено от комбинация от трудни метеорологични условия, технически неизправности и по всяка вероятност недостатъчно добрата навигация на кораба", заяви наблюдаващият прокурор по делото Матс Люнквист.