ИТН оттегли спорния законопроект в НК, криминализиращ разпространението на лична информация

З аконопроектът за промени в Наказателния кодекс, с които се предлага криминализиране на разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие е оттеглен, съобщиха от "Има такъв народ" (ИТН).

Борисов: Говорих със Слави Трифонов, оттеглят си законопроекта

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс миналата седмица, като „За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четири, а „въздържал се“ – един.

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Предложените промени ще бъдат оттеглени, съобщи председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента в петък. Говорих със Слави Трифонов (председателят на ИТН - бел. ав.) сутринта и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове - и той, и ние не ги приемаме, каза Бойко Борисов.