Мъж и жена измамили десетки с ваканции в Гърция

П о внесено искане от Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 40- годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.

Двамата са привлечени към наказателна отговорност, за това че през май 2025 г. измамили десетки хора, че могат да резервират апартамент под наем в Гърция за почивка през лятото. За целта измамените трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала от 100 до 300 евро.

Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.

По случая е образувано досъдебно производство за измама с пострадали хора от цялата страна. Двамата са задържани при проведена акция на Дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура. Впоследствие с постановление на наблюдаващ прокурор задържането им е удължено за срок до 72 часа.

Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.